Американська компанія AeroVironment продовжує покращувати дрони Switchblade, деякі версії яких вже були використані на війні в Україні.

Війна в Україні відкрила нову еру безпілотних літальних апаратів, зокрема, таких як американські Switchblade, які виробляє компанія AeroVironment. Починаючи з 2022 року США поставили Україні 700 одиниць Switchblade 300 - ракет вартістю 50 000 доларів, пише Forbes.

Видання повідомляє, що ці БПЛА досить маленькі, щоб їх можна було навіть носити в солдатському рюкзаку і запускати з мінімальними зусиллями. Раніше вони використовувалися американськими спецпідрозділами в Іраку та Афганістані для знищення "особливо цінних" повстанців на відстані до 10 кілометрів, заявляють журналісти.

А зараз Україна "полює" за цінними російськими батареями ППО за допомогою нової, більшої версії Switchblade 600, вартістю 200 000 доларів і дальністю дії 40 кілометрів. Україна отримала сотні таких БПЛА, і ще 600 обіцяно в рамках нещодавнього пакету допомоги від США.

Відео дня

"Для країни, яка не може дозволити собі ескадрильї літаків по 100 мільйонів доларів або бойові гелікоптери по 30 чи 40 мільйонів доларів, це вирішення проблеми", - заявив керуючий директор Capital Alpha Partners Байрон Каллан.

ЗМІ пише, що війна в Україні стала справжньою лабораторією, де виробники випробовують і вдосконалюють свої розробки. AeroVironment, зокрема, почала нелегку боротьбу з російською радіоелектронною боротьбою (РЕБ), яка, як повідомляється, завадила багатьом складним західним безпілотникам. За словами генерального директора компанії AeroVironment Вахіда Навабі, модифікації для подолання перешкод і більш якісне навчання дали змогу підняти ефективність Switchblade вище 80%.

Компанія вже подвоїла виробництво Switchblade на своєму заводі до 6000 одиниць на рік і планує побудувати ще один завод до 2027 року, щоб довести випуск продукції до 10 000, що означатиме близько 1 мільярда доларів доходу для AeroVironment за повного обсягу виробництва.

Хоча Україна перейшла до дешевих БПЛА, які розробляють невеликі компанії та волонтерські групи в країні - з видом від першої особи, за 500 доларів на базі аматорських FPV-дронів, йдеться в матеріалі.

У компанії зазначили, що ці системи малої дальності, які часто несуть модифіковані гранати і боєголовки для РПГ, зробили так, що українцям не потрібен Switchblade 300, щоб атакувати прилеглі цілі. Але Навабі, своєю чергою, заявляє, що "безпілотники, зібрані в гаражі", не становлять особливої загрози для його бізнесу. Усе через те, що половина вартості Switchblade припадає на потужнішу боєголовку і чіткіші сенсорні системи.

Безпілотники на війні

Раніше УНІАН повідомляв про ворожі дрони на оптоволокні. Авіаексперт розповів, як ЗСУ з ними боротимуться. Експерт заявив, що вже є деякі пропозиції щодо протидії.

"Не будемо зараз їх озвучувати. Уже є деякі рішення, за рахунок яких можна відпрацьовувати проти цих дронів. Але ми тут, знову ж таки, повертаємося в основному до фізичного впливу безпосередньо на ці безпілотники".

Крім того, Росію атакували більше сотні дронів: вибухи гриміли в кількох областях.

Вас також можуть зацікавити новини: