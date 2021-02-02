Кулеба також підкреслив важливість залучення США до реалізації «платформи» та отримав запевнення у підтримці США цієї ініціативи України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен виступає за те, що санкції проти Росії за її агресію на Донбасі та в Криму мають залишатися до повного виконання Москвою своїх зобов’язань із мирного врегулювання.

Про це він сказав під час першої телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, повідомили у прес-службі МЗС.

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Своєю чергою Кулеба зауважив, що Україна вітатиме посилення ролі США у дипломатичних зусиллях з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту та деокупації Донбасу та Криму. Він також запевнив, що Україна готова і надалі відігравати роль надійного європейського партнера США у регіоні Чорного моря та Центральної Європи.

У прес-службі додали, що сторони обговорили поглиблення співпраці у політико-безпековій, військовій, торговельно-економічній та інвестиційній сферах, а також протидію пандемії COVID-19.

Учасники розмови підтвердили важливість збереження прогресу у проведенні економічних реформ в Україні, забезпеченні верховенства права та проведенні судової реформи, зміцненні системи антикорупційних інституцій.

«Ентоні Блінкен запевнив Дмитра Кулебу у готовності нової адміністрації США розвивати міцну економічну та військову підтримку України, включно з наданням летальної зброї», - йдеться у повідомленні МЗС.

Кулеба також підкреслив важливість залучення США до реалізації «платформи» та отримав запевнення у підтримці США цієї ініціативи України.

Також повідомляється, що сторони приділили окрему увагу спільним зусиллям з протидії гібридним загрозам і дезінформації. Кулеба поінформував про ініціативу зі створення в Україні міжнародного центру з протидії дезінформації та пропаганді та підкреслив готовність нашої держави ділитися передовим досвідом у цій сфері.

«Співрозмовники обговорили перспективи контактів на всіх рівнях, включаючи найвищий, та підтвердили взаємне запрошення здійснити робочі візити, коли обставини та обмеження пандемії COVID-19 це дозволятимуть», - повідомили у зовнішньополітичному відомстві.

Ентоні Блінкен: його позиція щодо України

26 січня Сенат США затвердив кандидатуру Блінкена на посаду держсекретаря США.

Блінкен був багаторічним радником Байдена і в часи президентства Барака Обами обіймав посади заступника держсекретаря США та заступника радника президента США з національної безпеки. Затвердження Блінкена підтримала більшість сенаторів - 78. Проти проголосували 22.

20 січня на слуханнях у комітеті Сенату США з питань закордонних справ Блінкен заявив, що підтримує надання Україні летального оборонного озброєння. Він нагадав, що близько трьох років тому закликав адміністрацію Дональда Трампа озброїти Україну.

Водночас, він вважає, що не лише російська агресія заважає Україні стати життєздатною демократією. Зокрема, Блінкен називає корупцію і відсутність ефективних інституцій для керування державою загрозою для України.

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Автор: Інна Андаліцька