Експілот ВПС США про таємницю постачання F-16: Необережні слова топлять кораблі

Офіцер у відставці зазначив, що оперативна безпека - це важлива річ.

Західні винищувачі F-16, ймовірно, вже в Україні, але офіційно про це не оголошували. Експілот ВПС США Джеффрі Фішер пояснив, чому тиша навколо передачі літаків важлива.

Як зазначив Фішер у коментарі "Голосу Америки", Білий дім, ймовірно, з дуже вагомих причин намагається зберегти якомога більшу таємницю про те, коли, скільки та куди прибувають винищувачі, а також їхні завдання й цілі.

"Це війна, правда? Оперативна безпека - це дуже важлива річ. Під час Другої світової війни ми казали: необережні слова топлять кораблі. Тож, я вважаю, що збереження оперативної безпеки та збереження цієї таємниці якомога довше було виправданим", - зазначив експілот. Відео дня

Водночас він наголосив, що проблеми із затриманням постачання літаків пов'язані з політикою, зокрема ваганнями США щодо того, чи варто надати Україні авіацію. Фішер зауважив, що США не надали Україні повний комплект F-16.

"Ми повинні бути дуже обережними щодо того, як ми показуємо прибуття F-16 в Україну", - сказав він.

Перші винищувачі F-16 вже в Україні: що відомо

31 липня західне видання Bloomberg повідомило, що перші винищувачі F-16 вже прибули в Україну. Це також підтверджує і АР. При цьому точно невідомо, про яку саме кількість літаків ідеться.

Водночас The Telegraph пише, що F-16 вже здійснили перші бойові вильоти в Україні. За інформацією видання, ці військові літаки поки що використовувалися лише в якості "протиповітряної оборони".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не буде офіційно підтверджувати, чи дійсно були поставлені перші винищувачі F-16.

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