Не стануть 'золотою кулею': генерал США розкрив, чого Україні чекати від F-16

Гекер зауважив, що для повної інтеграції українських Повітряних сил в західну систему необхідно десятиліття.

Винищувачі F-16 не зможуть забезпечити миттєву перевагу в повітрі над потужною протиповітряною обороною Росії, але вони дозволять Києву перейти до військово-повітряних сил західного типу та краще використовувати американські боєприпаси.

Про це заявив старший генерал ВПС США в Європі та Африці Джеймс Гекер під час заходу Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла, передає Air & Space Forces Magazine.

"F-16 не стануть золотою кулею, коли раптом у них з'являться, але тепер вони здобудуть перевагу в повітрі. Вони протистоять інтегрованим системам протиповітряної та протиракетної оборони... Це рухає їх на крок у правильному напрямку", - сказав він. Відео дня

Західні союзники сигналізували про неминуче прибуття F-16 найближчими тижнями, але на сьогодні Україна не коментує, чи отримала їх. Плани обслуговування та озброєння цих літаків були менш ясними. 30 липня The Wall Street Journal повідомила, що Україна отримає:

ракети "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM і AIM-9X Sidewinder;

протирадіаційні ракети AGM-88 HARM;

бомби великої дальності та малого діаметра JDAM.

"У них вони вже є", - сказав Гекер, очевидно, маючи на увазі боєприпаси "повітря-поверхня", хоча він не сказав, яку саме зброю Київ отримає для літаків.

"Вони їх просто скидають з Міг-29 і Су-24. Тепер у них буде можливість фактично випустити їх із літака, для якого вони були розроблені, що дасть їм більше можливостей змінювати цілі під час польоту тощо", - сказав генерал.

Україна встановила HARM на своїх літаках виробництва для націлювання на радіолокаційні об’єкти, але без можливості динамічно змінювати цілі. Удосконалені капсули націлювання зброї на F-16 дозволили б використовувати HARM більш гнучко з більшою точністю. Навіть базовий F-16 забезпечує модернізацію нинішніх українських літаків.

"Це збільшить можливості", - сказав Гекер.

Нинішні запаси AMRAAM і AIM-9 у Києва були адаптовані як ракети-перехоплювачі "земля-повітря" для використання системами протиповітряної оборони, хоча США не повідомляють, які саме варіанти вони надали. Хоча Гекер конкретно не обговорював зброю "повітря-повітря", журнал Air & Space Forces раніше повідомляв, що AMRAAM будуть варіантом для українських F-16 .

Також незрозуміло, чи дозволять США та їхні союзники Україні націлювати свою нову зброю на об’єкти в Росії. США дозволили Україні використовувати американську зброю в Росії лише в обмежених випадках. Відомо лише те, що йде озброєння.

"Кілька країн взяли на себе зобов’язання... забезпечити боєприпаси, необхідні для оснащення F-16. Це великий крок вперед", – сказав прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.

Технічне обслуговування

Гекер не надав подробиць щодо планів України з ремонту. США та інші західні країни готують пілотів і технічне обслуговування F-16.

Поки що цього фінансового року США планують підготувати загалом 12 українських пілотів, а також "десятки" персоналу для обслуговування.

Поки що Росія та Україна зависли в повітрі.

"Чесно кажучи, вони (росіяни - УНІАН) роблять багато речей, які робить Україна. Заходять на низькі висоти, потрапляють нижче радарів, підлітають, скидають плануючу бомбу, а потім виходять. Тож до такої тактики вдалися обидві сторони лише через передові комплексні системи протиповітряної та протиракетної оборони, які є з обох сторін", - сказав Гекер.

Втім, навіть ця тактика завадила Росії зупинити потік західної зброї в Україну, сказав Хекер. "Якби вони мали перевагу в повітрі, вони б "закривали" кордони Польщі, Румунії з Україною... Але у них немає переваги в повітрі, тому вони не можуть цього зробити", – сказав він.

Спроможності ВПС України слід вимірювати в довгостроковій перспективі, сказав Гекер. Українські льотчики з жовтня тренуються зі 162-м крилом Повітряної національної гвардії Арізони на базі Національної гвардії Морріс у Тусоні, підрозділі підготовки іноземних пілотів F-16 ВПС США. У той час як навчання в США було пристосовано до індивідуальних пілотів, підрозділ зосереджується на підготовці пілотів на шестимісячному базовому курсі. Офіційні особи США заявили, що навчання було адаптовано та подовжено, щоб дати українським пілотам більше часу для набуття кваліфікації. Хоча кілька пілотів закінчили навчання в Тусоні та перейшли на навчання в Європу, усі ці пілоти ще не знайомі з F-16 і тактикою, яку вони повинні знати, щоб бути ефективними.

Польща насилу перейшла від реактивних літаків радянської епохи до одномоторних багатоцільових F-16, але зрештою стала ефективним партнером НАТО. За словами Гекера, зміна мислення від радянської до західної доктрини, тактики, методів і процедур має крутий процес навчання.

"Ми розпочали цей перехід до західної зброї, до західної доктрини, до західного обладнання, і вони стануть набагато кращими партнерами, коли вони досягнуть усіх цих можливостей, які ми їм надаємо. Але це не буде миттєво. Мова йде про півдесятка або десятиліття, щоб досягти цього моменту. Але ми завели годинник, і я думаю, що це хороший початок", - сказав Гекер.

Перші винищувачі F-16 вже в Україні: що відомо

31 липня західне видання Bloomberg повідомило, що перші винищувачі F-16 вже прибули в Україну. Це також підтверджує і АР. При цьому точно невідомо, про яку саме кількість літаків ідеться.

Водночас The Telegraph пише, що F-16 вже здійснили перші бойові вильоти в Україні. За інформацією видання, ці військові літаки поки що використовувалися лише в якості "протиповітряної оборони".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не буде офіційно підтверджувати, чи дійсно були поставлені перші винищувачі F-16.

Вас також можуть зацікавити новини: