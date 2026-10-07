Франція випробувала ядерну M51.3, яка може долетіти до Москви: чому це важливо

Франція вперше випробувала новітню M51.3 безпосередньо з атомного підводного човна "Ле Віжілан" після трирічної перерви у пусках із бойових платформ.

Франція вперше здійснила запуск новітньої міжконтинентальної балістичної ракети M51.3 з атомного підводного човна. Пуск провели з субмарини "Ле Віжілан", яка є носієм ядерного озброєння французьких ВМС.

Відео випробування опублікував президент Франції Еммануель Макрон у соціальних мережах. Він зазначив, що це перший пуск M51.3 з атомного підводного човна "Ле Віжілан".

Для Франції запуск має особливе значення, оскільки у 2023 році M51.3 уже випробовували, але тоді ракету запускали з наземного полігону. Тепер новітня ракета стартувала безпосередньо з підводного човна, де вона надалі нестиме службу, пише Defence Express.

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Що відомо про "Ле Віжілан"

"Ле Віжілан" – атомний підводний човен класу "Ле Тріомфан" водотоннажністю 14 335 тонн у зануреному стані. Він належить до носіїв французьких засобів ядерного стримування.

Із 2023 року субмарина проходила плановий ремонт і модернізацію. Після цього вона стала першим носієм M51.3.

Таким чином, Франція підтвердила можливість застосування найновіших міжконтинентальних балістичних ракет із наявних у строю платформ.

Якою є ракета M51.3

M51.3 – нова версія ракет M51, які перебувають на озброєнні Франції з 2010 року. Вони становлять основу озброєння підводних човнів класу "Тріомфан", кожен із яких несе по 16 таких ракет.

За оцінками, дальність M51.3 збільшилася приблизно з 8 тисяч до 10 тисяч кілометрів. Така дальність дозволяє ракеті досягати Москви.

Останній запуск ракети лінійки M51 із підводного човна відбувся у квітні 2023 року. Тоді пуск здійснив підводний човен "Ле Террібль". Таким чином, нинішній запуск став першим за три роки пуском M51 із бойової платформи.

У 2025 році Франція замовила створення наступної версії ракети – M51.4. Її планують використовувати не лише на підводних човнах класу "Тріомфан", а й на субмаринах нового покоління. Очікується, що M51.4 буде готова вже у 2030-х роках.

Запуск M51.3 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора Франція провела пуск міжконтинентальної балістичної ракети M51.3 з атомного підводного ракетоносця "Ле Віжілан". Це був перший такий запуск за три роки.

Запуск провеои без ядерної бойової частини біля узбережжя французького департаменту Фіністер. Ракета впала у Північній Атлантиці.

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