Вперше за три роки: Франція запустила ядерну балістичну ракету M51 (відео)

Пуск M51.3 провели з атомного підводного човна "Ле Віжілан" без ядерної бойової частини, а ракета подолала близько 4700 км.

Франція готується провести пуск міжконтинентальної балістичної ракети M51.3 з атомного підводного ракетоносця "Ле Віжілан". Це буде перший такий запуск за три роки. Про підготовку до випробування повідомляє французьке видання Ouest-France.

За словами аналітика зі стратегічних озброєнь Етьєна Маркюза, під час пуску ракета має подолати близько 4700 км. Водночас він наголосив, що це не є максимальною дальністю M51.3.

Запуск планують провести без ядерної бойової частини біля узбережжя французького департаменту Фіністер. У районі майбутнього пуску вже запровадили обмеження на судноплавство, які діятимуть до 21 жовтня.

Оновлено о 15:24. Пуск ракети відбувся. За процесом спостерігав президент Франції Еммануель Макрон. Як пише Le Parisien, пуск здійснили сьогодні з атомного підводного човна.

Ракета була без ядерного заряду і впала у Північній Атлантиці.

Пуск після ремонту підводного човна

Підготовка до запуску M51.3 відбувається після завершення тривалого технічного обслуговування підводного човна "Ле Віжілан". Роботи розпочалися восени 2023 року на базі Іль-Лонг і включали обслуговування реакторної установки, озброєння та інших систем.

Після такого ремонту французькі стратегічні підводні човни проходять морські випробування. Запуск M51 має підтвердити працездатність комплексу стратегічного озброєння.

Аналогічний пуск у квітні 2023 року здійснив підводний човен "Ле Террібль" після завершення свого технічного обслуговування.

У жовтні 2025 року M51.3 офіційно набула оперативної готовності. Нова модифікація отримала покращені дальність, точність і можливості подолання протиракетної оборони. Також вона може оснащуватися новою ядерною бойовою частиною TNO-2.

Перший кваліфікаційний запуск саме M51.3 Франція провела у листопаді 2023 року з наземного випробувального комплексу в Біскарроссі. Тоді ракету також запустили без ядерної бойової частини у напрямку Атлантичного океану.

Що відомо про M51.3

M51.3 – триступенева твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета морського базування, створена як подальший розвиток сімейства M51.

Точні характеристики нової модифікації не розкриваються. Для попередніх версій M51 дальність польоту оцінювали приблизно у 8–10 тисяч кілометрів, а максимальну швидкість – до 25 Махів.

Ракети M51.1 та M51.2 могли оснащуватися термоядерними бойовими блоками потужністю приблизно від 110 до 300 кілотонн.

Ймовірно, M51.3 зберегла основні габарити попередніх версій: близько 12 метрів завдовжки, 2,3 метра в діаметрі та масу близько 52 тонн. Для навігації ракета використовує, зокрема, супутникову систему "Галілео".

M51.3 також розглядається як основне озброєння перспективних французьких стратегічних атомних підводних човнів класу SNLE 3G, які після 2035 року мають поступово замінити підводні човни типу "Ле Тріомфан". Розробкою та виробництвом ракет сімейства M51 займається французька компанія "Аріан Груп".

Раніше президент Франції Емануель Макрон заявив, що Європа, і Франція зокрема, має розробити озброєння, аналогічне російському "Орєшніку". Він наголосив, що Франція перебуває в зоні досяжності ракет "Орєшнік".

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