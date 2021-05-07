Військові навчання Steadfast Defender 2021 пройдуть з 20 травня по 22 червня.

НАТО проведе військові навчання Steadfast Defender 2021, у яких одночасно візьмуть участь до 9 тисяч військових на південному фланзі Альянсу з відпрацюванням перекидання сил із США.

Про це йдеться в заяві на сайті НАТО, передає Європейська правда.

Навчання пройдуть з 20 травня по 22 червня за участі понад 20 союзників і партнерів НАТО з Північної Америки і Європи.

"Навчання перевірять готовність і військову мобільність НАТО - війська будуть розгорнуті на суші і на морі, від Північної Америки до Чорноморського регіону та біля узбережжя Португалії. Навчання з більш ніж 9000 військовослужбовців демонструють, що у НАТО є можливості та рішучість захистити всіх союзників від будь-якої загрози", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Steadfast Defender 2021 стане першим масштабним випробуванням адаптованої структури командування НАТО за участю двох нових командувань - Об'єднаного командування підтримки, що базується в німецькому Ульмі, і Об'єднаного командування сил Норфолк, що базується в США.

Перший етап проводиться під керівництвом Об'єднаного командування сил Норфолк і включатиме морські бойові навчання за участю близько 5000 військовослужбовців і 18 кораблів, включаючи британську ударну групу авіаносців на чолі з новітнім авіаносцем HMS Queen Elizabeth.

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Тим часом командна частина навчань пройде в Ульмі для координування швидкого переміщення сил і техніки союзників через європейські кордони. У цій частині навчань буде залучено близько 300 осіб.

В кінці травня під егідою Steadfast Defender 2021 в Румунії буде розгорнута Спільна оперативна група швидкого реагування на чолі з Туреччиною. Буде залучено близько 4000 військовослужбовців з 12 країн.

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Автор: Олександр Топчій