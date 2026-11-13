Літаки L-39NG Skyfox нададуть Україні унікальні можливості для боротьби з дронами, – TWZ

Вони можуть стати набагато економічнішою альтернативою використанню фронтових винищувачів.

Чехія може поставити Україні до 16 реактивних літаків Aero L-39NG Skyfox, що потенційно надасть Києву додатковий інструмент для протидії російським ударним безпілотникам. Портал TWZ розповідає, у чому полягають особливості цих літаків і як Україна може їх використовувати в полюванні на дрони.

Aero L-39NG Skyfox – що це за літак

Модель Skyfox створена на базі навчально-тренувального реактивного літака Aero L-39 Albatros – надійної радянської машини, яка випускалася тисячами екземплярів і експлуатувалася по всьому світу. Новий L-39NG був суттєво перероблений і модернізований у 2010-х роках.

В оновленій конструкції Skyfox застосовано сучасні матеріали, що дозволило зменшити вагу та збільшити ресурс планера до 15 000 льотних годин. Замість оригінального двигуна радянської розробки встановлено американський турбовентиляторний двигун Williams FJ44-4M, який забезпечує значно вищу паливну ефективність та оснащений цифровою системою керування. Максимальна швидкість Skyfox становить близько 900 км/год, практична висота польоту – близько 11 600 метрів, а наявність п’яти зовнішніх вузлів підвіски дозволяє розміщувати озброєння та інше цільове обладнання.

Відео дня

Літак для боротьби з дронами

Компанія Aero Vodochody розробляє концепцію Drone Hunter ("Мисливець за дронами") спеціально для перехоплення та знищення безпілотних літальних апаратів. Пропонована конфігурація L-39NG включає оптико-електронну прицільну систему та пускові установки для 70-мм ракет з лазерним наведенням.

Це надало б Україні надійну авіаційну платформу для оперативного знищення ударних безпілотників, зменшуючи залежність від дорожчих зенітних керованих ракет та повноцінних бойових винищувачів, зазначають експерти.

Чим Aero L-39NG Skyfox важливий для України

Як зазначає видання, поява спеціалізованого літака такого класу для боротьби з безпілотниками дозволила б Україні зберегти наявні в неї більш потужні винищувачі – F-16, МіГ-29, Су-27 та Mirage 2000 – для виконання інших завдань. До них належать боротьба за панування в повітрі, нанесення ударів по наземних цілях, а також перехоплення найскладніших російських цілей – крилатих ракет і реактивних ударних безпілотників-камікадзе.

Важливим фактором є й економічна вигода. Так, 70-мм авіаційні ракети, оснащені лазерними системами наведення, є набагато економічнішим способом боротьби з безпілотниками порівняно з традиційними ракетами класу "повітря-повітря".

Крім того, експлуатація Skyfox обходиться значно дешевше, ніж, наприклад, експлуатація винищувача F-16. За оцінками компанії Aero Vodochody, вартість льотної години Skyfox становить приблизно 1700–2300 доларів, тоді як для винищувача класу F-16 цей показник сягає 22 000 доларів. Skyfox здатний легко злітати з непідготовлених злітно-посадкових смуг і навіть автомобільних доріг, а завдяки своїм компактним розмірам його простіше приховати від сторонніх очей.

У розмові з виданням TWZ Джастін Бронк, експерт з питань авіації та військових технологій RUSI, зазначив, що L-39NG "є надзвичайно вдалим поєднанням характеристик для спеціалізованого перехоплювача безпілотників: він достатньо швидкий, щоб легко перехоплювати реактивні дрони типу "Герань-3" і "Герань-4"; відрізняється низькою вартістю та простотою експлуатації порівняно з фронтовими винищувачами або іншими сучасними навчально-бойовими літаками; оснащений інтегрованими системами для встановлення прицільних контейнерів, гарматних установок і блоків некерованих ракет; крім того, завдяки невеликому портфелю замовлень, його можна отримати в найкоротші терміни".

Крім того, в Україні вже є велика кількість пілотів і технічного персоналу, які знайомі з попереднім поколінням L-39, тому освоєння L-39NG не повинно становити труднощів.

Літаки для України

У середині 2026 року Україна та Швеція підписали угоду, згідно з якою Україна на початку 2027 року має отримати перші 16 винищувачів Gripen модифікації C/D, а до 2030 року – 22 нових винищувачі найсучаснішої серії E, які країна закупить.

У листопаді Володимир Зеленський повідомив, що перші шведські винищувачі Gripen прибудуть до України вже найближчим часом – у січні-лютому.

Вас також можуть зацікавити такі новини: