Чехія може передати літаки для збиття дронів

Загальна кількість літаків, які Чехія може передати Україні, становить 16.

Чехія може передати Україні 16 літаків-перехоплювачів L-39 Skyfox. Таку заяву під час візиту до Києва озвучив перший віцепрем’єр уряду Чехії Карел Гавлічек, пише Idnes.cz.

За його словами, раніше вже підтвердили можливість передачі Україні чотирьох літаків. Тепер чеська сторона попередньо погодила ще 12 машин.

"Чотири з них уже були підтверджені раніше, тепер ми можемо говорити про ще 12, і це попереднє підтвердження того, що це можливо", - заявив він.

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Таким чином, загальна кількість літаків, які Чехія може передати Україні, становить 16.

L-159 для України

Раніше Україна та Чехія раніше обговорювали можливість передачі легких штурмових літаків L-159, які планувалося використовувати для збиття БПЛА. Зокрема, про можливість такої передачі під час візиту до Києва казав президент Чехії Петр Павел.

Однак урядова коаліція відхилила цю ініціативу, аргументуючи це тим, що ці літаки потрібні чеській армії. Зокрема, проти цієї передачі виступала антиукраїнська партія SPD, до квоти якої належить посада міністра оборони.

Проблема також полягає в тому, що ці літаки вже були зняті з виробництва. Натомість виробник цих літаків, чеська компанія Aero Vodochody, запропонувала Україні новітні навчально-бойові літаки L-39 Skyfox. Ця модель оснащена більш сучасним двигуном Williams FJ44 та має нове радіоелектронне обладнання, а тому ще краще підходить для протидії безпілотникам.

Зброя для України

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що перші шведські винищувачі Gripen прибудуть до України вже незабаром - у січні-лютому.

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