У грудні Міноборони передало 1,1 млрд грн безпосередньо бойовим підрозділам ЗСУ для закупівлі безпілотників.

Між бригадами Збройних сил України щомісяця розподілятиметься 2,5 мільярдів гривень для закупівлі безпілотників. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує прес-служба відомства у Telegram.

Він нагадав, що у грудні Міноборони передало 1,1 млрд грн безпосередньо бойовим підрозділам ЗСУ для закупівлі безпілотників.

За словами Умєрова, це дало можливість швидко забезпечити потреби наших бригад і посилити диверсифікацію централізованого управління.

Відео дня

"Ми проаналізували цей досвід і ухвалили рішення масштабувати ініціативу. Сьогодні Кабінет міністрів підтримав пропозицію Міноборони. Відтепер щомісяця між бригадами ЗСУ розподілятиметься 2,5 млрд грн для закупівлі БпЛА. Командири підрозділів зможуть використовувати ці кошти на придбання саме тих дронів, які найбільш ефективні для виконання завдань на фронті. Це ще один крок до створення максимально гнучкої системи забезпечення військових усім необхідним для захисту України", - зазначив міністр.

Виробництво дронів в Україні

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня Умєров заявляв, що у 2024 році дрони українського виробництва закрили понад 96% потреб Сил оборони. За його словами, у 2024 році Україна значно розвинула власний оборонно-промисловий комплекс, серед іншого була відчутно розвинена галузь дронів.

Як зазначив Умєров, даний напрям 2024 року досяг безпрецедентних масштабів виробництва. За його інформацією, завдяки замовленням Міноборони вітчизняному виробництву закрито ключові потреби воїнів, водночас зменшено залежність від поставок партнерів.

Вас також можуть зацікавити новини: