За словами міністра, в Україні налагоджено виробництво FPV-дронів, ударних коптерів-бомберів, літаків-камікадзе, далекобійних deepstrike-дронів та розвідувальних дронів-крил.

Цього року дрони українського виробництва закрили понад 96% потреб Сил оборони, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, у 2024 році Україна значно розвинула власний оборонно-промисловий комплекс, серед іншого була відчутно розвинена галузь дронів.

Як зазначив Умєров, даний напрям цього року досяг безпрецедентних масштабів виробництва.

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"96.2% - саме таку частку серед усіх БПЛА для Сил оборони склали українські дрони у цьому році", - написав міністр у Facebook.

Так, за його інформацією, завдяки замовленням Міноборони вітчизняному виробництву закрито ключові потреби воїнів, водночас зменшено залежність від поставок партнерів.

Зокрема, у 2024 році українські підприємства виготовили та зібрали:

понад 1.5 мільйона FPV-дронів (разом з ДССЗЗІ),

ударні коптери-бомбери,

літаки-камікадзе,

розвідувальні дрони-крила,

далекобійні deepstrike-дрони.

"Такі цифри свідчать про новий рівень ефективності у взаємодії між державою та українськими виробниками БПЛА. Співпраця з вітчизняними підприємствами буде нашим пріоритетом і в 2025 році", - додав Умєров.

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна серйозно наростила обсяги виробництва боєприпасів та дронів, а також розробляє нову балістичну ракету і збільшує виробництво артилерії. За його даними, у першому півріччі 2024 року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Зараз країна може щорічно виробляти 4 мільйони безпілотників, заявив глава держави.

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