Цього року дрони українського виробництва закрили понад 96% потреб Сил оборони, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
За його словами, у 2024 році Україна значно розвинула власний оборонно-промисловий комплекс, серед іншого була відчутно розвинена галузь дронів.
Як зазначив Умєров, даний напрям цього року досяг безпрецедентних масштабів виробництва.
"96.2% - саме таку частку серед усіх БПЛА для Сил оборони склали українські дрони у цьому році", - написав міністр у Facebook.
Так, за його інформацією, завдяки замовленням Міноборони вітчизняному виробництву закрито ключові потреби воїнів, водночас зменшено залежність від поставок партнерів.
Зокрема, у 2024 році українські підприємства виготовили та зібрали:
- понад 1.5 мільйона FPV-дронів (разом з ДССЗЗІ),
- ударні коптери-бомбери,
- літаки-камікадзе,
- розвідувальні дрони-крила,
- далекобійні deepstrike-дрони.
"Такі цифри свідчать про новий рівень ефективності у взаємодії між державою та українськими виробниками БПЛА. Співпраця з вітчизняними підприємствами буде нашим пріоритетом і в 2025 році", - додав Умєров.
Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна серйозно наростила обсяги виробництва боєприпасів та дронів, а також розробляє нову балістичну ракету і збільшує виробництво артилерії. За його даними, у першому півріччі 2024 року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Зараз країна може щорічно виробляти 4 мільйони безпілотників, заявив глава держави.