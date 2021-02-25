Володимир Зеленський висловився на підтримку розширення масштабів діяльності Альянсу в Чорноморському регіоні та зазначив, що Україна зацікавлена у збільшенні присутності сил країн-членів НАТО у Чорному морі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс докладатиме зусиль до збільшення присутності в Чорному морі, і вже почав це робити.

Про це він заявив під час телефонної розмови з главою Української держави Володимиром Зеленським, інформує прес-служба Офісу президента.

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Президент наголосив на актуальності взаємодії з НАТО для підтримання безпеки в Чорному морі. Він висловився на підтримку розширення масштабів діяльності Альянсу в Чорноморському регіоні та зазначив, що Україна зацікавлена у збільшенні присутності сил країн-членів НАТО у Чорному морі.

Генеральний секретар Альянсу зауважив, що Організація докладатиме зусиль до збільшення присутності в Чорному морі, і вже почала це робити.

Він наголосив на тому, що й НАТО, і країни-члени Альянсу на двосторонній основі мали б посилити свою допомогу у підготовці Збройних сил України. Столтенберг зазначив, що наполягатиме на цьому.

Він також зауважив, що Альянс думатиме, як посилити підтримку української армії у межах нинішнього комплексного пакета допомоги.

Крім того, Столтенберг подякував Зеленському за участь України у місіях НАТО.

«Ми продовжуємо нашу участь у місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка». Україна готова брати участь у поточних та майбутніх операціях Альянсу», – запевнив президент.

Зеленський запросив Столтенберга взяти участь в урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України та в саміті «Кримської платформи» у серпні цього року.

Генеральний секретар НАТО повідомив, що розглядає таку можливість.

Що цьому передувало

Сьогодні Столтенберг під час телефонної розмови нагадав Зеленському про важливість втілення реформ.

9 лютого Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.

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Автор: Костянтин Гончаров