Підготовка українських військових до роботи з ЗРК Patriot проходитиме швидше, ніж зазвичай.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що Уряд Сполучених Штатів розробив спеціальний план для підготовки українських військових до роботи на комплексах Patriot. Вона пройде в прискореному режимі.

В інтерв'ю Associated Press глава українського МЗС зазначив, що систему почнуть застосовувати в Україні раніше, ніж через шість місяців. При цьому зазвичай підготовка військових до роботи з зенітно-проектним комплексом Patriot триває близько року.

Кулеба також додав, що він "абсолютно задоволений" результатами візиту президента Володимира Зеленського до США, який відбувся 21 грудня 2022 року.

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Передача систем Patriot Україні

21 грудня 2022 року в США оголосили про передачу Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійдуть і зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Пізніше посол України в США Оксана Маркарова розповіла, що Україна працює зі Сполученими Штатами Америки над виділенням додаткових ЗРК Patriot. У Конгресі після візиту президента Володимира Зеленського активізувався процес прийняття рішень на користь нашої держави.

При цьому аналітик дослідницького інституту імені Катона Джордан Коен вважає, що українські військовослужбовці зможуть почати використовувати надані США комплекси ППО Patriot не раніше кінця весни 2023 року.

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