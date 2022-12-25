Після поїздки президента Володимира Зеленського в Конгресі почали активно приймати рішення на користь нашої країни.

Україна працює зі Сполученими Штатами Америки над виділенням додаткових ЗРК Patriot. У Конгресі після візиту президента Володимира Зеленського активізувався процес прийняття рішень на користь нашої держави.

Про це розповіла посол України в США Оксана Маркарова в ефірі національного телемарафону. Дипломат відповіла на питання щодо відправки додаткових систем Patriot: "Ми можемо не тільки очікувати, але і працюємо над цим. Я можу процитувати президента Зеленського на його прес-конференції з Байденом; "Я можу сказати дякую за системи Patriot і наступний меседж — що нам потрібно більше Patriot". Я сподіваюся, що ми зможемо контрактувати на майбутнє деякі системи".

За словами Маркарової, вже є певні результати поїздки Зеленського в США. Конгрес почав набагато активніше приймати рішення на користь нашої держави.

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"Ми вже маємо за добу, поки поверталися в Україну, конкретні серйозні результати — і законопроект про можливість притягнення російських злочинців до відповідальності в США, і допомогу Україні на 45 млрд доларів, і поправка про надання повноважень прокурору США про використання конфіскованих російських активів в якості допомоги Україні, і робота по пакету безпеки, в якому є Patriot, але там не тільки вони, там багато нових можливостей", — додала Маркарова.

ЗРК Patriot для ЗСУ: що відомо

В рамках візиту президента Зеленського до Вашингтона США оголосили про новий пакет військової допомоги для України загальною вартістю $1,85 мільярда. Він включає батарею систем ППО Patriot.

Як заявили в Пентагоні, навчання бійців ЗСУ застосуванню згаданих ЗРК має розпочатися "дуже скоро" і триватиме кілька місяців. Приблизно такі ж терміни озвучили в Повітряних силах.

Командувач ПС ЗСУ вже сформував списки людей, які будуть тренуватися використовувати системи ППО Patriot.

На тлі рішення США німецька опозиція почала вимагати від уряду піти на аналогічний крок і передати Україні ЗРК Patriot.

Аналітик дослідницького Інституту імені Катона Джордан Коен вважає, що з урахуванням навчання та доставки систем ЗСУ зможуть застосовувати їх не раніше кінця весни 2023 року.

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