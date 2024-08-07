Досі виробництво гальмував дефіцит головок самонаведення до цих ракет.

Корпорація Boeing значно наростила виробництво голівок самонаведення (ГСН) до зенітних ракет PAC-3 MSE, які використовуються в зенітно-ракетних комплексах Patriot. За підсумками року може бути побитий рекорд обсягів їх випуску, повідомляє Defense News.

У компанії заявляють, що від початку року вони вже побили рекорди обсягів випуску ГСН за 3 та за 6 місяців. Очікується, що за підсумками року обсяги виробництва будуть на 20% вищими, ніж торік. Зазначається, що Boeing в цьому році інвестувала значні ресурси у свій завод в Хантсвіллі, і ці витрати у підсумку мають збільшити виробничі потужності на 30%.

Як запевнили в Boeing, навіть за вже наявних до того виробничих потужностей вони могли за підсумками року виготовити ГСН для 650 ракет Patriot, які цьогоріч планує виготовити корпорація Lockheed Martin. Тож додаткові потужності дають змогу виготовити ще більше.

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Українське військово-аналітичне видання Defense Express зауважує, що реалізація вищенаведених планів прибере одне зі значущих "вузьких місць" у ланцюжку виробництва ракет до "Петріотів". Адже досі нестача зенітних ракет корінням йшла саме в обмежені можливості Boeing виготовляти системи самонаведення до зенітних ракет.

"Тут також доволі показовою є вказівка, що за всі попередні роки Boeing виготовив понад 5 тисяч голівок самонаведення до ракет PAC-3 MSE. Що заодно демонструє, наскільки значними для них є зараз наміри по збільшенню виробництва", – наголошують аналітики.

Дефіцит зенітних ракет Patriot

Як писав УНІАН, наприкінці минулого року західні ЗМІ повідомили про значне скорочення в США запасів зенітних ракет до систем Patriot. Через це Пентагон навіть хотів почати їх імпорт з Японії, яка виробляє їх за ліцензією.

За підрахунками аналітиків, цих ракет справді виробляють відносно небагато. Компанія Lockheed Martin раніше заявляла, що виробляє по 450 таких ракет на рік і планує збільшити їх виробництво до 550 одиниць до 2026 року.

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