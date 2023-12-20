США насправді роблять настільки мало ракет до Patriot, що їм знадобилася зовнішня допомога.

Як повідомляли західні ЗМІ, на цьому тижні Японія може змінити правила експорту своєї оборонної продукції, щоб дозволити передачу США кількох десятків ракет японського виробництва до комплексів Patriot. Очікується, що така схема дозволить США поповнити власний арсенал ППО з тим, щоб стати гнучкішими при поставці додаткових систем та засобів протиповітряної оборони для України.

Експерти Defence Express проаналізували, яку кількість таких ракет мають США та чому їм доводиться вдаватися до зовнішньої допомоги.

"Закономірно виникає питання про те, невже США справді роблять настільки мало ракет до Patriot, що їм доводиться просити в Японії. Відповідь тут – справді, роблять настільки мало, що знадобилась зовнішня допомога", - зазначають у Defence Express.

Відео дня

Зокрема, як пише видання, у квітні 2023 року стало відомо про те, що Армія США дала контракт вартістю 2,5 мільярди доларів на виробництво додаткових ракет до ЗРК Patriot, зі строком виконання – до грудня 2029 року. І тоді підрахунки показували, що в рамках цього контракту американський ВПК мав поставити за 7 років до 625 ракет, із середнім темпом до 89 одиниць на рік.

"Водночас, уже в червні 2023 року Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) в своєму блозі розповів, що потужності США дозволяють виготовляти за рік лише 450 ракет до Patriot, із яких 250 – бронюється безпосередньо під потреби американських військових. При цьому потенціал підвищення темпів виробництва впирався у "стелю" до 15-20% на рік", - зазначають експерти.

Допомога Україні від США - що відомо

Новий пакет військової та фінансової допомоги Україні від США не буде прийнятий до кінця 2023 року, оскільки переговори доведеться продовжити в січні, після канікул. Це сталося через те, що демократи і республіканці не змогли домовитися з внутрішньополітичних питань, перш за все - питання забезпечення кордонів.

Врешті-решт Білий дім оголосив, що наступний пакет військової допомоги, який США нададуть Україні 30 грудня, стане останнім, - до тих пір, поки Конгрес США не схвалить нову програму.

На фоні цього у США пропонують Україні змінити свою стратегію в 2024-му році на "утримуй і виробляй", тобто зосередитися на утриманні наявної території і створити можливості для виробництва власної зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: