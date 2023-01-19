Годжес сподівається, що GLSDB ускладнять перекидання військової техніки РФ через Керченський міст.

Ракети GLSDB до HIMARS дальністю дії на 150 км, які, за даними ЗМІ, увійдуть до наступного пакету військової допомоги США, ще більше ускладнять логістику РФ в Україні.

Як зазначив в Twitter екс-командувач військами США в Європі Бен Годжес, під загрозою ударів опиняться і російський флот, і логістичні шляхи окупантів на сході і півдні України.

Крім того Годжес сподівається, що GLSDB також ускладнять перекидання військової техніки РФ через Керченський міст.

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Згідно з опублікованою у Twitter мапою, у зону ураження нових ракет (за умови їхнього розміщення у північно-східній частині України) потрапляє північ Криму, "сухопутний коридор" РФ через Маріуполь і Мелітополь, а також російські прикордонні регіони, наприклад, Бєлгородська область.

GLSDB для України - що відомо, характеристики ракет

Напередодні видання "Politico" писало про наміри США передати Україні нові ракети GLSDB до вже наявних РСЗВ HIMARS на 150 км. Також в пакеті будуть артилерійські боєприпаси і машини Stryker.

Очікується, що новий транш допомоги Вашингтон оголосить за результатами проведення "Рамштайну" 20 січня. Окремо "The New York Times" повідомляв, що США можуть надати Україні озброєння з метою деокупації Криму, попри погрози Москви щодо нібито "ескалації" війни.

GLSDB - це малогабаритні високоточні боєприпаси, фактично - крилата бомба. Поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26. Боєприпас може уражати цілі на відстані 150 км.

Для наведення цілі зброя використовує глобальну систему позиціонування (GPS) і інерційну навігаційну систему.

Може запускатися з уже наявних в Україні ракетних систем MLRS-M270 або HIMARS.

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