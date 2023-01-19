Ракети GLSDB до HIMARS дальністю дії на 150 км, які, за даними ЗМІ, увійдуть до наступного пакету військової допомоги США, ще більше ускладнять логістику РФ в Україні.
Як зазначив в Twitter екс-командувач військами США в Європі Бен Годжес, під загрозою ударів опиняться і російський флот, і логістичні шляхи окупантів на сході і півдні України.
Крім того Годжес сподівається, що GLSDB також ускладнять перекидання військової техніки РФ через Керченський міст.
Згідно з опублікованою у Twitter мапою, у зону ураження нових ракет (за умови їхнього розміщення у північно-східній частині України) потрапляє північ Криму, "сухопутний коридор" РФ через Маріуполь і Мелітополь, а також російські прикордонні регіони, наприклад, Бєлгородська область.
GLSDB для України - що відомо, характеристики ракет
Напередодні видання "Politico" писало про наміри США передати Україні нові ракети GLSDB до вже наявних РСЗВ HIMARS на 150 км. Також в пакеті будуть артилерійські боєприпаси і машини Stryker.
Очікується, що новий транш допомоги Вашингтон оголосить за результатами проведення "Рамштайну" 20 січня. Окремо "The New York Times" повідомляв, що США можуть надати Україні озброєння з метою деокупації Криму, попри погрози Москви щодо нібито "ескалації" війни.
GLSDB - це малогабаритні високоточні боєприпаси, фактично - крилата бомба. Поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26. Боєприпас може уражати цілі на відстані 150 км.
Для наведення цілі зброя використовує глобальну систему позиціонування (GPS) і інерційну навігаційну систему.
Може запускатися з уже наявних в Україні ракетних систем MLRS-M270 або HIMARS.