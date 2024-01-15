Він зазначив, що міст є "найважливішим маршрутом постачання російських сил вторгнення".

Лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц знову закликав уряд країни передати Україні далекобійні ракети Taurus. Про це пише Tagesschau.

Він зазначив, що ці ракети могли б бути використані для руйнування Кримського мосту, який з'єднує окупований Крим з Росією і є "найважливішим маршрутом постачання російських сил вторгнення".

За словами Мерца, канцлер Німеччини Олаф Шольц все ще повинен пояснити німецькому народові, чому Берлін не передає ці ракети Києву.

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"Це все ще тактика? Або це невігластво? Він повинен відповісти нам всім, включаючи мене, на це питання", – підкреслив лідер німецької опозиції.

Зброя для України: останні новини

У Швеції збільшать виробництво боєприпасів, що дозволить, в тому числі, продовжувати підтримку України. Управління матеріального забезпечення оборони (FMV) Швеції підписало відповідну угоду з виробником боєприпасів Nammo.

Тим часом Україна і Франція обговорюють спільне виробництво зброї. Як зазначив президент Володимир Зеленський, йдеться про дрони і артилерію.

Своєю чергою, Велика Британія передасть Україні найбільшу в історії партію БПЛА. Напередодні свого візиту до Києва британський прем'єр Ріші Сунак повідомив, що Лондон надасть Києву військову допомогу в розмірі 2,5 мільярда фунтів стерлінгів у 2024/25 роках, що на 200 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.

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