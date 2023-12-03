Зазначається, що Китай продовжує заперечувати постачання техніки російській армії.

Росія закуповує сотні одиниць китайських всюдиходів, які також широко продаються американським споживачам. Цей факт може посилити напруженість між Заходом та Пекіном через мовчазну підтримку президентом Сі Цзіньпіном вторгнення Володимира Путіна в Україну.

Видання Financial Times пише, що російський президент оглянув всюдихід Desertcross 1000-3 разом з Міністром оборони Сергієм Шойгу, який сказав, що баггі китайського виробництва "надзвичайно затребувані".

Російські військові вже мають на озброєнні 537 "базових" версій Desertcross 1000-3 від Shandong Odes і планують закупити ще 1500 з "додатковими опціями".

Відео дня

Заяви, підкріплені кадрами з соціальних мереж, на яких видно, як російські солдати використовують їх у польових умовах, прозвучали в той момент, коли путінські військові все частіше звертаються до китайських постачальників за технікою, необхідною для підтримки вторгнення в Україну.

Продажі всюдиходів, вироблених компанією Shandong Odes Industry, виробником спортивного обладнання, розташованої в східному Китаї, підкреслюють дилему, з якою стикаються багато китайських компаній, чиї продажі в Росію можуть потрапити пыд санкції з боку Вашингтона.

Минулого місяця міністр фінансів США Джанет Йеллен в ясному попередженні заявила, що Росія "залежить від фізичних і юридичних осіб з третіх країн, щоб поповнювати запаси своїх збройних сил і продовжувати свою жахливу війну проти України".

"Ми без вагань притягнемо їх до відповідальності", - сказала Йеллен.

Компанія Shandong Odes стверджує, що має сотні дилерів по всьому світу, в тому числі в США та Європі, де вона торгує під брендом Aodes. У США налічується понад 100 дилерських центрів, які мають ліцензію на продаж автомобілів під маркою Aodes, на ринку від фермерів до туристів.

Невідомо, скільки машин вони продають, але за накладними Shandong Odes за останній рік відправила в США 4200 важких предметів, позначених як "низькошвидкісні" або "всюдихідні" транспортні засоби.

Aodes є найбільш продаваним брендом для таких баггі в Play-n-Around Motorsports в Пайнхерсті, штат Техас, і американська версія Desertcross 1000-3, яка продається в США за ціною близько 20 000 доларів, є однією з популярних моделей. Але хоча генеральний директор Бренден Вільямсон сказав, що він "абсолютно точно" знає, що машини використовуються російськими військами, він додав, що це буде проблемою тільки в тому випадку, якщо санкції приведуть до зростання цін.

Згідно з російськими митними документами, Shandong Odes експортувала автомобілі ряду цивільних покупців. Згідно з ними, в березні і квітні компанія відправила 137 автомобілів Desertcross на суму близько 1,6 мільйона доларів. Основним покупцем була Formula 7, російська компанія, що займається автоспортом.

Павло Лузін, старший науковий співробітник Джеймстаунського фонду, який вивчає російські збройні сили, вважає, що Росія могла купити ці машини на вторинному ринку без відома Shandong Odes.

"Вони можуть бути кращими, ніж мотоцикли або старі радянські автомобілі, якими зараз широко користуються російські солдати, але не більше того", - сказав Лузін. "Це ще одна демонстрація того, що Росія не може виробляти стільки техніки або товарів для своєї армії".

В ході численних візитів на вищому рівні до Пекіна в останні місяці європейські лідери закликали Китай використовувати свої тісні зв'язки з Росією, щоб переконати її вивести війська з України.

На цьому тижні голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської Ради Шарль Мішель відвідають Пекін для участі в першому за останні чотири роки очному саміті ЄС-Китай, на якому, як очікується, пройдуть жорсткі переговори по Україні і торгівлі.

Однак Сі та Путін продовжують звеличувати свою глибоку дружбу і зростаючі торгові зв'язки. Китай наполягає на тому, що не продає Росії військове обладнання, але союзники України стурбовані продажем нелетальних товарів, корисних для оборонної промисловості.

Китайський експорт вантажних автомобілів до Росії різко зріс, звільнивши вітчизняних виробників, щоб вони могли зосередитися на підтримці військових дій. У січні 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення, за офіційними даними Китаю, Росія закупила великовантажних автомобілів і вантажівок з причепами на суму 32 мільйони доларів. У липні обсяг такого імпорту досяг майже мільярда доларів. Минулого місяця їх вартість склала 378 мільйонів доларів.

У липні Управління директора Національної розвідки США заявило, що Китай "стає основною опорою для Росії в її військових діях, ймовірно, поставляючи Москві ключові технології та обладнання подвійного призначення, що використовується проти України".

Деяке китайське обладнання, судячи з усього, було продано впливовим фігурам, які брали участь у путінському вторгненні. У червні Рамзан Кадиров, лідер Чечні, опублікував відео, на якому вісім неозброєних бронетранспортерів China Tiger роз'їжджають навколо його резиденції.

Ці машини, вироблені китайським оборонним підрядником Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, призначені для боротьби з заворушеннями і легких бойових дій, а не для важких боїв, як на фронті в Україні. Неясно, як Кадиров, чиї "TikTok воїни" потрапили під вогонь інших російських прихильників жорсткої лінії за спроби уникнути реального бою, отримав китайські "Тигри".

Джа Ян Чонг, доцент політології в Національному університеті Сінгапуру, що спеціалізується на зовнішній політиці Китаю, каже, що якби баггі Shandong Odes потрапляли в Росію через роздрібні магазини автоспорту, це дало б Пекіну "правдоподібне виправдання".

Але якщо поставки викличуть різку реакцію з боку США і їх союзників або погіршать громадську думку про Китай на західних ринках, Пекін, можливо, буде змушений діяти, сказав Чонг.

"Те, що роблять їхні компанії, незалежно від того, навмисно вони це роблять чи ні, має вплив. Так що їм, ймовірно, потрібно якось впоратися з подібною громадською думкою", - зазначив експерт.

Лузін з Джеймстаунського фонду вважає, що Shandong Odes навряд чи буде рада тому, що російські закупівлі стали надбанням громадськості.

"Навряд чи вони захочуть піддавати все ризику заради угоди з Росією на 3-4 мільйони доларів", - вказав Лузін.

Війна в Україні - позиція Китаю

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай продовжує поставляти компаніям в РФ, в тому числі підсанкційним, оснащення і деталі. У березні 2023 року стало відомо, що китайські компанії постачають до Росії гвинтівки і бронежилети.

Пізніше міністр фінансів США Джанет Йеллен зазначила, у Вашингтона є докази того, що китайські фірми беруть участь у поставках обладнання для армії РФ в обхід санкцій.

Вас також можуть зацікавити новини: