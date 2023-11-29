Ця залежність зростає в економічному й фінансовому плані, а також через потребу отримання Росією сировинних ресурсів, у тому числі для оборонної промисловості.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія стає усе більш залежною від Китаю у різних аспектах через війну проти України.

"Ми бачимо економічну залежність. Ми бачимо як Росія стає усе більше і більше залежною від Китаю у фінансуванні, у постачанні сировинних товарів і також ключових товарів для оборонної промисловості", - наголосив він на прес-конференції після засідання Ради України-НАТО на рівні глав МЗС.

Також генсек НАТО вказав на той факт, що Росія більше не може експортувати енергетичні ресурси до Європи так, як це було раніше, що робить її ще більш залежною від Китаю.

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"З року в рік Москва віддає в заставу своє майбутнє Пекіну. Це один з прикладів як Росія стає усе більше і більше слабкою економічно в результаті цієї війни", - підкреслив Столтенберг.

Також він сказав, що одночасно більша залежність Росії від таких країн як Іран та Північна Корея у поставках озброєння свідчить про слабкість Росії.

Війна в Україні - роль Китаю

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський не бачить у керівництва Китаю бажання допомогти Росії загарбати Україну. Водночас, президент переконаний, що війна скінчиться, коли Китай почне тиснути на Кремль.

Раніше Пекін неодноразово заявляв, що зацікавлений у переговорах та деескалації ситуації в Україні. Речник МЗС Китаю Мао Нін зазначила, що переговори лідерів Китаю і США не вплинуть на ставлення Пекіна до міжнародних і регіональних криз, зокрема, не змінять його позицію щодо війни в Україні.

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