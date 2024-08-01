Загалом росіяни будуть мати лише два ракетних катера проекту 12418 "Тарантул".

29 липня на кораблебудівному підприємстві "Вымпел" в російському Рибінску спустили на воду великий ракетний катер "Ступинец" проекту 12418 "Тарантул", призначений для Каспійської флотилії. Про це повідомляє Defense Express.

І хоча "Ступинец" називають "катером", насправді корабель не такий вже і малий: він має довжину корпусу 57 м та повне водозаміщення 580 т. "Ступинец" також несе досить солідне озброєння – вісім протикорабельних ракет Х-35.

Однак цікавим є не стільки його озброєння, скільки розмір серії, адже всього росіяни хочуть мати лише 2 таких ракетних катери. Другий зараз будуть на підприємстві "Вымпел".

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Ще більш цікавим є те, що блоки та заготовки під ці кораблі ржавіли під відкритим небом багато років, адже для добудови довгий час не могли знайти фінансування і покупця.

Варто зазначити, що найперший корабель умовної серії, який назвали Р-32, росіяни ввели в стрій у 2000 році, а потім продали його єгиптянам. У 2016 році Міноборони РФ замовило добудову двох інших ракетних катерів за дещо зміненим проектом (саме про них мова і йде).

Таким чином, побудова першого "Тарантула" для флоту Росії зайняла приблизно 8 років. Якщо казати про другий корабель, то тут терміни виявляться навіть довшими.

Російське суднобудування – що варте уваги

Раніше повідомлялось, що росіяни підпишуть контракт на будівництво двох великих десантних кораблів проекту 11711 типу "‎Иван Грен"‎, які можна буде використовувати для висадки десанту та перевезення бойової технікі та обладнання.

Також стало відомо, що росіяни вивели на випробування досить незвичайний ‎бойовий криголам "Іван Папанін" проекту 23550. Опціонально він може використовувати ракетні контейнерні пускові установки.

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