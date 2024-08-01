29 липня на кораблебудівному підприємстві "Вымпел" в російському Рибінску спустили на воду великий ракетний катер "Ступинец" проекту 12418 "Тарантул", призначений для Каспійської флотилії. Про це повідомляє Defense Express.
І хоча "Ступинец" називають "катером", насправді корабель не такий вже і малий: він має довжину корпусу 57 м та повне водозаміщення 580 т. "Ступинец" також несе досить солідне озброєння – вісім протикорабельних ракет Х-35.
Однак цікавим є не стільки його озброєння, скільки розмір серії, адже всього росіяни хочуть мати лише 2 таких ракетних катери. Другий зараз будуть на підприємстві "Вымпел".
Ще більш цікавим є те, що блоки та заготовки під ці кораблі ржавіли під відкритим небом багато років, адже для добудови довгий час не могли знайти фінансування і покупця.
Варто зазначити, що найперший корабель умовної серії, який назвали Р-32, росіяни ввели в стрій у 2000 році, а потім продали його єгиптянам. У 2016 році Міноборони РФ замовило добудову двох інших ракетних катерів за дещо зміненим проектом (саме про них мова і йде).
Таким чином, побудова першого "Тарантула" для флоту Росії зайняла приблизно 8 років. Якщо казати про другий корабель, то тут терміни виявляться навіть довшими.
Російське суднобудування – що варте уваги
Раніше повідомлялось, що росіяни підпишуть контракт на будівництво двох великих десантних кораблів проекту 11711 типу "Иван Грен", які можна буде використовувати для висадки десанту та перевезення бойової технікі та обладнання.
Також стало відомо, що росіяни вивели на випробування досить незвичайний бойовий криголам "Іван Папанін" проекту 23550. Опціонально він може використовувати ракетні контейнерні пускові установки.