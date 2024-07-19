Станом на сьогодні росіяни побудували два кораблі проєкту 11711 типу "‎Иван Грен"‎, ще два було закладено у 2019 році.

До кінця 2024 року росіяни укладуть контракт на будівництво третьої пари великих десантних кораблів проєкту 11711 у модернізованому варіанті. Про це з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ повідомляє Defense Express.

"‎Передбачається, що контракт на будівництво третьої пари ВДК проекту 11711, що давно очікувався, в модернізованому варіанті може бути підписаний цього року"‎, – повідомило одному з видань джерело у оборонно-промисловому комплексі Росії.

Зазначимо, що зараз у бойовому складі Північного флоту РФ є два ВДК проекту 11711 – "Иван Грен" і "Петр Моргунов". Ще два кораблі модернізованого проекту 11711 зараз будують.

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Великі десантні кораблі проєкту 11711 типу можуть висаджувати десант, а також перевозити бойову техніку та обладнання.

Корабель здатен транспортувати танки (до 13 одиниць), бронетранспортери або БМП (до 36 машин), вантажівки (до 30 машин) або до 300 десантників. Екіпаж ВДК – 100 осіб.

Військово-морський флот РФ – останні новини

Раніше стало відомо про завершення докового ремонту субмарини "Ростов-на-Дону" проєкту 636.3 Чорноморського флоту ВМФ РФ.

Вона стала "знаменитою" завдяки удару крилатими ракетами Storm Shadow, який у минулому році здійснила Україна. Відомо, що в результаті нього підводний човен отримав дуже суттєві пошкодження.

А до цього повідомлялось про початок випробувань головного патрульного корабля льодового класу "Іван Папанін" проєкту 23550, який називають "‎бойовим криголамом".

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