У Болгарії підпалили 11 із 17 антен Starlink на секретному об’єкті: що відомо

Медіа припускають, що займання могло статися на наземній станції космічного зв’язку в селі Плана.

У Болгарії, ймовірно, стався підпал антен для зв’язку із супутниковою мережею Starlink на секретному об’єкті поблизу Софії. Як заявив співголова партії "Так, Болгарія" Івайло Мірчев, зловмисники пошкодили вогнем 11 із 17 антен компанії SpaceX.

За словами Мірчева, до інциденту причетні двоє чоловіків у масках, які підпалили обладнання для зв’язку із супутниками Starlink.

Політик поставив під сумнів готовність болгарських спецслужб до можливих диверсій, а також ефективність заходів безпеки на об’єкті.

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Він заявив, що служби раніше отримували від партнерів попередження про можливі диверсії на об’єктах із подібним обладнанням. За словами депутата, розслідування триває, однак публічної інформації про його перебіг наразі недостатньо.

Де міг статися підпал

Болгарські медіа припускають, що інцидент міг статися в селі Плана поблизу Софії. Там розташований телепорт "Плана" – наземна станція космічного зв’язку, яка належить оператору Vivacom.

Однак незалежного підтвердження того, що ймовірна атака сталася саме на цьому об’єкті, немає.

На записі з публічної вебкамери станції видно полум’я ввечері 9 жовтня 2026 року, невдовзі після 22:00. Водночас наразі не встановлено, чи пов’язане це займання з імовірним підпалом антен Starlink.

Журналісти звернулися по коментарі до Столичної дирекції внутрішніх справ Болгарії та Державного агентства національної безпеки, але на момент публікації не отримали підтвердження або спростування інформації.

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов також не став коментувати інцидент і переадресував запитання до Міністерства внутрішніх справ.

Інциденти зі Starlink в Європі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Польська прокуратура розслідує пожежу на наземній станції Starlink у селі Воля-Кробовська як можливий акт саботажу. Правоохоронці перевіряють версію, що підпал могли здійснити за дорученням російських спецслужб, щоб порушити роботу мережі в Польщі та інших країнах Центральної й Східної Європи.

Вогонь спалахнув пізно ввечері 23 вересня у розподільній шафі, до якої були підключені антени станції. Також пошкоджень зазнав генератор електроживлення.

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