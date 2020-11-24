На бомбі термоядерну бойову частину замінили макетом.

Сандійські національні лабораторії та Лос-Аламоська національна лабораторія спільно з ВПС США завершили випробування винищувача F-35A Lightning II скиданням незнарядженої термоядерної бомби B61-12.

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Зокрема, було проведено скидання боєприпасу без бойової частини на надзвуковій швидкості польоту, повідомляє N+1.

Як повідомляється, випробування скиданням B61-12 на надзвуковій швидкості польоту відбулися ще 25 серпня 2020 року, проте про їх проведення Сандійські національні лабораторії повідомили тільки зараз.

Скидання боєприпасу було проведене з висоти 3,2 тисячі метрів. Всі бортові системи авіаційної бомби були задіяні. На бомбі термоядерну бойову частину замінили масо-габаритним макетом.

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Автор: УНІАН