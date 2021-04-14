НАТО цього літа проведе масштабні навчання з участю близько 30 тисяч військових.

Північноатлантичний альянс (НАТО) планує перекинути додаткових 500 військових до Німеччини.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Пентагону.

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Зазначається, що НАТО цього літа проведе масштабні навчання з участю близько 30 тисяч військових.

За словами генерала Військово-повітряних сил Тода Волтерса, ці навчання продемонструють здатність НАТО швидко і масштабно перекидати великі сили на великі території.

Волтерс зазначив, що додаткові військові сили, які перекинуть до Німеччини, будуть складатися з польової артилерії, комплексної протиповітряної й протиракетної оборони, розвідки, фахівців з радіоелектронної боротьби, авіації тощо.

Скупчення військ РФ біля кордону з Україною

Наприкінці березня Росія, за даними ВСУ, зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планувала підтягнути ще до 25 батальйонних тактичних груп.

Також окупанти підсилюють передові підрозділи НЗФ розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ і тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

За словами президента Володимира Зеленського, РФ шляхом збільшення чисельності військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

Водночас у Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.

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Автор: Яна Ставська