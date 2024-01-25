Також він прокоментував повідомлення про те, що Берлін побоюється реакції Путіна.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що скептично ставиться до можливості кільцевого обміну далекобійними ракетами з Великою Британією, щоб Україна отримала більше Storm Shadow.

В інтерв'ю Bild він заявив, що не отримував від британського уряду пропозиції, про яку пишуть ЗМІ. "Я нічого не знаю про цю пропозицію. Якщо про це і говорять, то не в моєму домі. Якби такі переговори велися, канцелярія повинна була б визначити, життєздатно це чи ні", - сказав міністр.

За його словами, ракети Taurus "не можна порівняти з продукцією інших країн", тому необхідний ретельний розгляд цього питання. Він не виключає постачання ракет Україні, проте не зараз.

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При цьому Пісторіус каже, що такі дискусії не ведуться публічно, оскільки мова йде про інтереси Німеччини і НАТО. Також він відмовився обговорювати повідомлення про те, що канцлер Олаф Шольц побоюється української атаки по Кримському мосту або Москві цими ракетами.

"Дискусії між канцлером і мною з таких питань, які зазвичай проходять в засекречених приміщеннях, не є темою для інтерв'ю", - сказав він.

Водночас Пісторіус відкидає, що ракети не передають через путінські погрози. "Я нічого не знаю про погрози з боку Путіна. Чесно кажучи, мене б вони теж не сильно налякали, тому що він постійно погрожує", - додав він.

Taurus для України: останні новини

Українська влада вже досить довго закликає Берлін посилити українську армію далекобійними ракетами Taurus. Низка німецьких політиків також закликали владу передати їх на фронт.

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Лондон запропонував Німеччині рішення цієї проблеми: британці куплять у Берліна Taurus, а натомість відправлять Україні більше власних Storm Shadow, з якими вже працюють українські сили.

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