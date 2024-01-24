Британія хоче купити у Німеччини ракети Taurus і натомість відправити в Україну більше Storm Shadow.

Великобританія пропонує Німеччині рішення, яке покладе край дискусіям щодо поставок крилатих ракет Taurus в Україну.

Як пише видання N-TV з посиланням на німецькі ЗМІ, Лондон хоче купити ці ракети у Берліна, і це дасть британцям можливість відправити Києву більше своїх ракет Storm Shadow.

Водночас ЗМІ зазначають, що офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає – у Канцелярії відмовилися надавати коментар з цього приводу.

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За даними ЗМІ, пропозиція від Великої Британії надійшла кілька тижнів тому, і відомство федерального канцлера Олафа Шольца вивчає його.

Зазначається, що для Шольца угода з Великобританією стала б можливістю вирішити актуальну проблему: суперечки навколо Taurus вже кілька місяців точаться як у правлячій коаліції, так і серед країн, які підтримують Україну.

Видання уточнює, що Шольц поки не поспішає відправляти такі ракети Києву, оскільки "бояться, що німецькою зброєю дальністю до 500 км можуть бути атаковані цілі на російській території".

Ракети Taurus для України - у чому проблема

У Німеччині неодноразово говорили, що не передадуть Україні ракети Taurus, хоча близькі за характеристиками ракети Storm Shadow і SCALP вже передали Британія і Франція. За даними ЗМІ, проти передачі ракет виступає канцлер Олаф Шольц. Німецька опозиція та ЗМІ через це критикують уряд.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше заявлялв, що німецькі далекобійні ракети Taurus необхідні Україні для знищення російської військової інфраструктури на окупованих українських територіях, а не для атак по Москві, як побоюються деякі партнери.

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