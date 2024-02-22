Найбільше претензій було у Франції та Греції.

Франція, Греція та Кіпр наклали вето на закупівлю турецьких безпілотників Bayraktar TB2 для ЗСУ. Їх мали закуповувати за гроші "Фонду миру" Європейського Союзу у межах великої поставки оборонної продукції турецького виробництва для "задоволення нагальних потреб України".

Як пише французький портал Opex360, три країни вирішили заблокувати покупку, оскільки вважають, що за гроші ЄС треба купувати лише ту оборонну продукцію, яку виготовили в країнах блоку.

При цьому у Греції був і особистий мотив - вона не хоче направляти свої гроші у оборонно-промисловий комплекс Туреччини. За словами ж французів, "європейські гроші слід витрачати з максимальною ефективністю, і для підтримки європейців". Через це інші країни ЄС не зможуть оперативно поставити Україні необхідне оборонне обладнання.

Відео дня

Як зазначається, "Фонд миру" ЄС наповнюється субсидіарно, тобто кожна країна вносить свою частку пропорційно. Таким чином, найбільше грошей вносить Німеччина, котра як мінімум публічно не висловлює заперечень щодо купівлі турецької оборонної продукції для України.

Крім того, автори порталу нагадали випадок, коли країна ЄС на гроші "Фонду" купувала оборонну продукцію неєвропейського виробництва. Тоді Естонія оновлювала свої запаси зброї замість радянських систем, переданих Україні. При цьому таку закупівлю блокувати ніхто не став.

Закупівля боєприпасів для України

17 лютого президент Чехії Петр Павел повідомив, що знайшов за кордоном джерела сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну за лічені тижні, якщо заручиться фінансуванням з партнерами в США, Німеччині, Швеції та інших країнах

Більшість країн на засіданні постійних представників ЄС підтримали рішення використати спільні кошти для закупівлі снарядів, які вироблені поза межами ЄС, однак Франція, Греція та Кіпр заблокували ініціативу.

Вас також можуть зацікавити новини: