У навчаннях Open Spirit у Балтійському морі візьмуть участь понад 20 кораблів із 11 країн НАТО.

У Балтійському морі 19 квітня розпочинаються традиційні весняні навчання мінних тральщиків НАТО Open Spirit.

Про це повідомляє DW.

Керувати навчаннями будуть ВМС Естонії, й у них візьмуть участь 21 корабель з 11 країн, зокрема кораблі Першої постійної протимінної групи НАТО.

Командир Першої постійної протимінної ескадри НАТО капітан-лейтенант Ян Вейхерс заявив, що навчання сприяють співпраці між ВМС Естонії та іншими країнами, що беруть участь в операції.

"Щорічна операція Open Spirit має вирішальне значення для позбавлення вод Балтійського моря від нагромаджених тут із часів Першої та Другої світових воєн усіх боєприпасів і для зниження загроз рибальству, морським шляхам і довкіллю", - додав він.

Протимінні навчання Open Spirit: що про них відомо

Протимінні навчання Open Spirit проводяться щороку в різних країнах Балтії. Минулого року операцією керували ВМС Латвії. Перша постійна протимінна група є однією з чотирьох аналогічних частин швидкого реагування під командуванням військово-морських сил НАТО. Вони мають бути готові бути направленими в різні місця світу протягом п'яти днів. Цього півріччя до основного складу Першої протимінної ескадри входять кораблі Німеччини, Норвегії, Бельгії, Нідерландів, Сполученого королівства та Естонії.

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Автор: Олег Давигора