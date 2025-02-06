Ноу-хау "навчили" відчиняти двері й пересуватися сходами.

У Великобританії створили роботизованого собаку, який знешкоджує бомби. Розробка, яка пройшла успішні випробування, значно зменшить ризики для військових.

Як пише Interesting Engineering, роботи успішно пройшов тестування, під час якого вдало виявляли та знешкоджували вибухові пристрої.

Випробування, які організувало Міністерство оборони Великобританії, складалися з низки "сценаріїв". Кожен із них передбачав виконанням "собаками" різних завдань: автономне відчинення та зачинення дверей, пересування сходами, інспекцію саморобних вибухових пристроїв та застосування спеціальних засобів-руйнівників для їхньої нейтралізації.

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"Тестування провела Лабораторія оборонної науки та технологій (Dstl). Воно тривало чотири дні, включали віддалену класифікацію та ідентифікацію загроз за допомогою сенсорів на роботах, нейтралізацію бомб з використанням роботизованих собак, а також виконання роботами таких завдань, як відчинення дверей та подолання сходових прольотів", - сказано у публікації.

Тести показали, що роботизовані системи здатні значно підвищити ефективність знешкодження вибухонебезпечних предметів (EOD), мінімізувати присутність саперів у зоні ризику та ін.

Зазначається, що ці інновації докорінно змінять операції зі знешкодження вибухонебезпечних предметів - значно зменшать ризики для фахівців, водночас прискорить небезпечний процес та забезпечить безпеку населення.

"Ця передова технологія демонструє нашу прихильність до захисту військових, які забезпечують безпеку країни, як на території Великобританії, так і за її межами. Співпрацюючи з промисловістю та поєднуючи новітні роботизовані технології з наявним досвідом, ми забезпечуємо наших фахівців зі знешкодження бомб найкращими інструментами для виконання їхньої життєво важливої ​​роботи безпечно та ефективно", — заявила міністр оборонних закупівель та промисловості Марія Ігл.

Міністерство оборони також повідомило, що оператори зі знешкодження бомб високо оцінили робота-собаку та поділилися зауваженнями, які допоможуть у наступному етапі інвестицій Dstl у робототехніку для EOD-підрозділів. Отримані дані будуть використані для подальшого розвитку та вдосконалення технологій, спрямованих на підвищення рівня національної безпеки Британії.

"Випробування показали, що використання дронів зі штучним інтелектом для виявлення загроз та контролю захисних кордонів прискорює операції та знижує рівень суспільних перешкод", - пише Interesting Engineering.

Головний науковий та технологічний директор Dstl, професор Енді Белл заявив, що минулі випробування – яскравий приклад того, як оборонна сфера може отримати перевагу за рахунок технологічних розробок, поєднуючи військові та комерційні системи для захисту людей та країни від смертельних загроз.

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