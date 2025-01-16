Вона важить 38 кг, має довжину тулуба 0,63 м і може бігати зі швидкістю 10 метрів на секунду або 36 км/год.

Китайська компанія розробила чотириногого робота "Чорна пантера". Він позиціюється як найшвидша у світі "робособака", втекти від якої навіть не кожен спортсмен зможе – вона розганяється до 10 м/с або 36 км/год.

Як пише Interesting Engineering, домогтися цього вдалося завдяки унікальній конструкції колінних чашечок з амортизаційними пружинами. Ще в конструкції ніг використовували принцип маятника Гюйгенса для найкращої координації рухів ніг і суглобів.

Нарешті, для робособаки розробили спеціальні "кросівки" за зразком пазурів гепарда, які посилюють зчеплення на 200 відсотків. Не обійшлося і без штучного інтелекту і машинного навчання – робот адаптує свою ходу до різних ландшафтів.

Хоча робопсу поки що не вдалося перевершити швидкість найшвидшої людини на планеті, він уже близький до цього. Для порівняння, олімпійський чемпіон Усейн Болт під час свого рекордного забігу 2009 року розганявся до 44.7 км/год – і це була 100-метрівка, на якій робот навіть не "захекається".

А тим часом у найближчі пару років очікується вихід людиноподібних роботів Optimus від Tesla. Згідно із задумом, такі андроїди замінять більшу частину рутинної людської роботи. Але Ілон Маск запевняє, що вони не мають на меті забирати робочі місця у самих людей.

Інша компанія Маска, Neuralink, нещодавно імплантувала нейрочіп у мозок третього пацієнта. У перспективі він дасть змогу не тільки керувати комп'ютером, а й повертати рухливість кінцівкам, боротися з депресіями, і навіть змусити мозок працювати ефективніше.

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