Росіяни кажуть, що дрон можна обладнати різними приладами в залежності від ситуації.

Перші три тисячі дронів-камікадзе "Мікроб" зі штучним інтелектом поставлено на фронт російсько-української війни. Про це повідомляють кремлівські ЗМІ.

"Дрон має штучний інтелект, систему донаведення. Відповідно, він може після того, як оператор захопить ціль, самостійно супроводжувати її, як би ціль не маневрувала", – заявив розробник "Мікроба" Олександр Грязнов.

За словами росіян, дрон може літати з великими швидкостями та перевантаженнями. Серед головних особливостей "Мікроба" – модульний принцип. Також відомо, що дрон можна обладнати різними приладами в залежності від ситуації.

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Російські дрони – останні новини

Як нещодавно стало відомо, "‎Калашников"‎ та об'єднання "‎Іжевські безпілотні системи"‎ розробили новий дрон-камікадзе "КУБ-2-Э" у двох варіантах.

Обидві версії боєприпасу мають масу понад 10 кілограмів і можуть вражати як особовий склад, так і техніку. Зовні апарат схожий на добре відомий "Ланцет". Росіяни вже застосовують новинку на фронті.

Також повідомлялось, що росіяни розміщують вздовж доріг "дрони-шпигуни", оснащені камерами, щоб відслідковувати рух транспорту та військ.

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