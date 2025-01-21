Обидві версії нового боєприпасу мають масу понад 10 кілограмів.

Російський концерн "‎Калашников"‎ та науково-виробниче об'єднання "‎Іжевські безпілотні системи"‎ створили новий дрон-камікадзе "КУБ-2-Э" у двох версіях. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Мова йде про керовані баражуючі боєприпаси малого та середнього класів. Офіційно їх представлять під час міжнародної виставки озброєння та оборонних технологій IDEX 2025, яка проходитиме з 17 по 21 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ).

Дрон малого класу призначений для ураження живої сили та неброньованої військової техніки.

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Дрон середнього класу має ширший спектр застосування. Передбачається, що він буде завдавати ударів по особовому складу, а також стартових позиціях БПЛА, вертолітних майданчиках та легкоброньованій техніці.

За повідомленнями росіян, "КУБ-2-Э" маневрений та має оптико-електронні системи, які дозволяють вражати цілі, які рухаються. Обидві версії боєприпасу мають масу понад 10 кілограмів.

Також в РФ стверджують, що "КУБ-2-Э" можна використовувати днем та вночі. В умовах, коли швидкість вітру біля землі сягає до 15 м/с, а також за наявності пасивних та активних перешкод.

На думку аналітиків українського військового порталу Defense Express, новий російський дрон повинен замінити на виробництві свого невдалого попередника – безпілотний апарат "КУБ".

Фахівці порталу повідомили про ще одну цікаву річ.

"117-та окрема важка механізована бригада ЗСУ ще 7 січня опублікувала відео з перехопленням цього російського БПЛА за допомогою зенітного FPV-дрона. Але цей "КУБ-2" був невірно ідентифікований, як "Ланцет"", – пише Defense Express.

Як би там не було, відносно велика бойова частина, а також можливість вражати цілі, що рухаються, роблять новий апарат доволі небезпечним. Зазначимо, що перший "КУБ" може вражати лише стаціонарні цілі із відомими координатами, адже камери він не має.

Російські дрони – останні новини

Раніше стало відомо, що наприкінці року РФ, ймовірно, змогла вийти на темп виробництва Shahed-136 у 2000 дронів на місяць. Висновок було зроблено на основі аналізу серійних номерів збитих за останній час БПЛА.

При цьому за словами директора з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерія Рябиха, у грудні Росія випускала по Україні менше "Шахедів", ніж у листопаді. Серед причин він називає неможливість і постійного нарощування і виробництва дронів, і їх застосування.

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