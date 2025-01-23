Такі апарати нечутливі до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Українські спеціалісти створили дрон, який управляється через оптоволоконний кабель та має дальність польоту більш ніж 41 км. Про це з посиланням на бригаду безпілотних систем "Птахи Мадяра" повідомляє Defense Express.

"41 кілометр дальності застосування – поки що найвищий показник, який циркулював в публічних джерелах щодо наших дронів на оптоволокні, та й взагалі БПЛА із управлінням по оптоволоконному кабелю як виду озброєння", – зазначають автори матеріалу.

Передбачається, що такі БПЛА можна буде виготовляти в кількості 1000 одиниць на місяць. Таким чином, у 2025-му українські захисники можуть отримати близько 12 тисяч таких дронів.

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Серед потенційних цілей – далекобійна артилерія росіян та зенітні ракетні комплекси.

Варто зазначити, що Україна вже зараз може ефективно боротись із російськими ЗРК. Наприклад, нещодавно бійці ГУР виявили та знищили радянський зенітно-ракетний комплекс "Оса" за допомогою FPV-дрона.

Але новий дрон на оптоволокні надає Силам оборони принципово нові можливості, адже тепер у них є "дешева" зброя, яка дозволяє знищувати навіть сучасні російські ЗРК середньої дальності.

Нові російські БПЛА

Раніше УНІАН повідомляв, що росіяни також активно розробляють нові типи БПЛА. Як нещодавно стало відомо, вони поставили на фронт перші дрони-камікадзе нового типу "Мікроб", оснащені штучним інтелектом.

Також повідомлялось, що "‎Калашников"‎ спільно з об'єднанням "‎Іжевські безпілотні системи"‎ розробили новий дрон-камікадзе "КУБ-2-Э" у двох варіантах.

Українські фахівці зазначають, що він набагато небезпечніший, ніж доволі невдалий більш ранній "КУБ". Одним з недоліків " КУБ-БЛА" є те, що його система наведення ускладнює використання проти рухомих цілей.

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