Метою навчань було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО.

Кораблі ВМС України провели спільні українсько-румунські навчання типу PASSEX у акваторії Чорного моря.

До тренування було залучено сили та засоби ВМС ЗСУ й корвет Horia Macellariu Морських Сил Румунії, повідомляє Армія Inform.

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Метою навчань було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО й підвищення рівня взаємосумісності з іноземними партнерами.

Програма навчань передбачала тренування з боротьби за живучість, під час якого румунський корвет відігравав роль пошкодженого корабля, а українські моряки відпрацьовували техніку буксирування останнього. Також відпрацьовувалося відбиття ударів противника із повітря під час нападу на корабель, що охороняється. Окрім цього, проводилися корабельні бойові навчання з відбиття атак швидкісних малорозмірних плавзасобів.

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Автор: Олександр Топчій