'Вплинуть на динаміку війни': Україна отримала F-16, але перед нею багато викликів, - AP

Росія зіткнеться на полі бою з більш грізним противником, ніж в будь-який період війни.

F-16 - це культовий винищувач, який протягом 50 років був фронтовим бойовим літаком НАТО та численних військово-повітряних сил у всьому світі. Нарешті ці літаки вже в Україні, пише Associated Press з посиланням на джерела у Вашингтоні.

Західні країни пообіцяли надати Києву F-16, і деякі з них прибули в Україну. Очікується, що винищувачі незабаром почнуть здійснювати бойові польоти в українському небі. Вони стануть вкрай необхідним посиленням нинішнього парку реактивних літаків радянських часів країни для протидії вторгненню Росії.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден у серпні 2023 року дозволив розміщення вживаних F-16 в Україні, хоча США не будуть надавати власні літаки. Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія зобов’язалися надати Україні понад 60 бортів протягом найближчих місяців, що може бути повільним потоком поставок.

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Хоча нещодавні успіхи Росії на полі бою були поступовими, її постійний рух вперед викликає занепокоєння. F-16 посилять військову міць України, особливо за рахунок модернізації протиповітряної оборони. Але аналітики кажуть, що вони не переломлять хід війни самостійно.

Що можуть принести F-16 Україні?

За словами Федеріко Борсарі з Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні, F-16, ймовірно, виконуватиме три основні завдання:

перехоплювати російські ракети та безпілотники, які безжально бомбардували Україну;

пригнічувати системи ППО противника;

завдавати ударів по позиціях російських військ і складах боєприпасів ракетами класу "повітря-земля".

"Вони зможуть вплинути на певну динаміку війни", - каже Борсарі.

Багато інформації про розгортання F-16 засекречено, включаючи те, що західні уряди дозволяють їм вражати та яку зброю вони надішлють з літаком.

F-16 можуть нести поставлені Британією крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow із радіусом дії понад 250 кілометрів, потенційно вражаючи цілі всередині Росії. Вони також можуть отримати ракети "повітря-повітря" великої дальності, які будуть загрожувати російським бомбардувальникам і винищувачам. Удосконалені радари літака дозволять українським пілотам вказувати цілі на більшій відстані, ніж на своїх МіГ-29, Су-27 і Су-24.

Контроль над небом є важливою частиною наземної кампанії війни, оскільки літаки прикривають сухопутні війська. Але підтримка пересування українських військ на лінії фронту може бути занадто ризикованою для F-16, враховуючи складні системи ППО Росії.

Принаймні, винищувачі можуть мати психологічний вплив на російських пілотів і підняти моральний дух українців, які борються проти сил Кремля .

Які виклики стоять перед Україною?

Марина Мирон з відділу оборонних досліджень Королівського коледжу Лондона розкрила довгий список викликів, які F-16 принесуть Україні.

Приблизно дев’ятимісячне навчання в США та Європі для українських пілотів було прискореним курсом порівняно зі звичайним трирічним курсом для західних пілотів. Це означатиме обмеження їх продуктивності.

F-16 також вимагає великої кількості допоміжного персоналу, наприклад кваліфікованих інженерів з технічного обслуговування, завантажувачів боєприпасів, аналітиків розвідки та бригад екстреної допомоги.

Україна також має створити мережу радіолокаційних станцій, посилених ангарів, постачання запчастин і систем заправки. Якісні аеродроми також є обов’язковими, оскільки повітрозабірник F-16 розташований близько до асфальту, тому існує небезпека засмоктування сміття та бруду в двигун.

"Потрібно вирішити так багато пов’язаних із цим проблем", - каже Мирон.

Українські пілоти без бойового досвіду на F-16 можуть ухилятися від участі в повітряних боях.

Як відреагує Росія?

Російський президент Володимир Путін насолодився б іміджем, який створить знищення F-16 із країн НАТО. Війська Кремля, ймовірно, спробують знищити F-16 на землі ракетами великої дальності. Вони вже націлилися на обмежену кількість придатних аеродромів в Україні.

Аналітики кажуть, що українцям потрібно буде припаркувати F-16 в захищених ангарах, розподілити їх між різними локаціями, розташувати моделі літаків-приманок і бути готовими швидко злетіти в разі попередження про повітряний наліт.

Україна заявила, що може залишити частину винищувачів на іноземних базах , щоб захистити їх від російських ударів. Це викликало різку відповідь Путіна , який попередив, що будь-яка західна авіабаза, на якій будуть розміщені українські винищувачі, стане "законною мішенню" для сил Кремля.

Представники США заявили, що F-16 будуть базуватися в Україні.

У повітрі українські F-16 будуть протистояти потужним російським мобільним зенітно-ракетним системам С-300 і С-400, які можуть націлюватися на кілька літаків одночасно. Російські військові також мають, за оцінками, кілька сотень бойових винищувачів, а також складні радари повітряного спостереження.

Борсарі з CEPA каже, що російський винищувач Су-35 буде однією з найбільших загроз для F-16. Він має радар дальнього радіусу дії, який дозволяє відстежувати та вражати до восьми цілей одночасно на великій території.

"Попри це, росіяни усвідомлюють, що вони зіткнуться з більш грізним літаком, ніж вони зустрічали досі під час війни, і, ймовірно, застосують більш обережний підхід", - зазначає AP.

Як Україна захищатиме F-16?

Хоча російські війська намагатимуться завдати ударів по F-16 на авіабазах, де вони зберігаються, Україна має надійний спосіб захисту винищувачів від таких атак, каже український авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

Україна має надійні можливості "захистити свої аеродроми засобами протиповітряної оборони для відбиття російських атак. Увесь час, відколи Росія вторглася в Україну, вона активно намагалася вдарити по українських аеродромах, але атаки були дещо безуспішними", - сказав Храпчинський Associated Press.

Храпчинський зазначив, що F-16 значно підвищать можливості ВПС України щодо захисту повітряного простору країни від атак Росії та збільшать дальність ударів України по стратегічних цілях у Росії .

"З отриманням літаків F-16 ми зможемо вирішити низку проблем, які зараз болять для України. Серед них: масовані ракетні обстріли Росії, використання нею керованих авіаційних бомб, розміщення установок С300 у прикордонних Сумській та Харківській областях. Мова йде про отримання літаків F-16, на мою думку, це суттєво допоможе Україні впоратися з російською агресією, яка зараз відбувається", - зазначив Храпчинський.

Перші винищувачі F-16 вже в Україні: що відомо

31 липня західне видання Bloomberg повідомило, що перші винищувачі F-16 вже прибули в Україну. Це також підтверджує і АР. При цьому точно невідомо, про яку саме кількість літаків ідеться.

Водночас The Telegraph пише, що F-16 вже здійснили перші бойові вильоти в Україні. За інформацією видання, ці військові літаки поки що використовувалися лише в якості "протиповітряної оборони".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не буде офіційно підтверджувати, чи дійсно були поставлені перші винищувачі F-16.

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