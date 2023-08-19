SkyKnight 2 має максимальне корисне навантаження у 2,5 кг та автоматичний режим польоту.

ВСУ отримали на озброєння новий БПЛА вітчизняного виробництва зі штучним інтелектом, який не боїться РЕБ. Як повідомляє Міністерство оборони України, новий безпілотник SkyKnight 2 має максимальне корисне навантаження у 2,5 кг та автоматичний режим польоту.

SkyKnight 2 можна використовувати для ураження цілей методом самознищення або методом скидання корисного навантаження на ціль у контрольованому маневрі.

"Розробка дуже проста в керуванні. Якщо оператор вже має навички пілотування на DJI, Autel, на стабілізованих платформах, то SkyKnight 2 він засвоїть дуже швидко, орієнтовно – за тиждень", - зазначають у Міноборони.

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Як розповідають у Міноборони, після визначення цілі, яку потрібно уразити, безпілотник летитітиме до неї в автоматичному режимі, адже ним вже керуватиме бортовий комп’ютер.

"Навіть через втрату зв’язку внаслідок глушіння ворожими засобами РЕБ, цей дрон все одно долетить до визначеної оператором цілі", - підкреслюють у відомстві.

Сучасні українські дрони - останні новини

Раніше повідомлялося, що український розвідувальний безпілотник SHARK з камерою з 30-кратним оптичним і цифровим наближенням у 2022 році пройшов модернізацію, в ході якої отримав більш потужну батарею і більший розмах крил.

Тепер же компанія-виробник БПЛА хоче SHARK "розумнішими", тому фахівці працюють над інтеграцією зі штучним інтелектом.

Також нещодавно повідомлялося, що Сили оборони України отримають більше 270 ударних БпЛА "Вампір", які оснащені тепловізорами та здатні переміщати до 15 кг вантажу.

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