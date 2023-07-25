Зазначається, що дрони зможу самі аналізувати

Українські розвідувальні безпілотники SHARK стануть "розумнішими". Компанія Ukrspecsystems працює над інтеграцією штучного інтелекту.

"Це буде новий рівень спостереження для різних галузей, від військових операцій до дослідницьких місій і цивільних додатків!" – йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

Відзначається, що ШІ дозволить розширити функціонал - від точного таргетингу до розпізнавання зображень в реальному часі. Таким чином дрони зможуть аналізувати інформацію, приймати рішення і автономно виконувати складні завдання.

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Безпілотники SHARK - що відомо

Український розвідувальний безпілотний авіакомпанлекс SHARK має камеру з 30-кратним оптичним і цифровим наближенням.

У грудні 2022 року розробники повідомили, що БПЛА Shark модернізували. Тепер він може в два рази довше вести розвідку завдяки новій потужній батереї - до чотирьох годин безперервного польоту. Також у безпілотника розмах крил тепер 3,4 метра.

Український телеведучий Сергій Притула, який активно допомагає українським захисникам, показав відео роботи українського дрона-розвідника.

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