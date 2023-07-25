Українські розвідувальні безпілотники SHARK стануть "розумнішими". Компанія Ukrspecsystems працює над інтеграцією штучного інтелекту.
"Це буде новий рівень спостереження для різних галузей, від військових операцій до дослідницьких місій і цивільних додатків!" – йдеться у повідомленні компанії у Facebook.
Відзначається, що ШІ дозволить розширити функціонал - від точного таргетингу до розпізнавання зображень в реальному часі. Таким чином дрони зможуть аналізувати інформацію, приймати рішення і автономно виконувати складні завдання.
Безпілотники SHARK - що відомо
Український розвідувальний безпілотний авіакомпанлекс SHARK має камеру з 30-кратним оптичним і цифровим наближенням.
У грудні 2022 року розробники повідомили, що БПЛА Shark модернізували. Тепер він може в два рази довше вести розвідку завдяки новій потужній батереї - до чотирьох годин безперервного польоту. Також у безпілотника розмах крил тепер 3,4 метра.
Український телеведучий Сергій Притула, який активно допомагає українським захисникам, показав відео роботи українського дрона-розвідника.