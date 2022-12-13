Дрони скоро надійдуть бійцям ЗСУ.

Український безпілотник Shark модернізували. Тепер дрон може в два рази довше вести розвідку.

В компанії Ukrspecsystems, яка створила БПЛА, відзначили, що тепер у ШАРКа розмах крил 3,4 метра та більш потужна батарея, яка дозволяє йому перебувати в повітрі до чотирьох годин, а раніше в повітрі він міг знаходиться не більше двох годин.

"Це вдвічі більше часу на розвідку або коригування і контроль поля бою. Саме такі оновлені ШАРКи надійдуть до ЗСУ", - повідомили в компанії.

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Безпілотник Shark - що відомо

БПЛА може проводити аеророзвідку і коригування, в тому числі, для західного далекобійної зброї, зокрема, HIMARS. Дрон може заглибитися в тил ворога до 60 км і вести спостереження на відстані до 5 км від об'єкта.

Він використовує зашифрований зв'язок і камеру з 30-кратним оптичним збільшенням, а також додатковим цифровим зумом.

Українські безпілотники - що відомо

В Україні ще в 2016 році почали розробляти власні дрони. До початку повномасштабної війни в Україні дрон Punisher відпрацював близько 120 місій. 13 листопада поточного року розробники показали український багаторазовий ударний дрон Punisher або"Каратель".

11 грудня керівник проектів концерну "Укроборонпром" Олег Болдирєв повідомив, що ЗСУ скоро отримають новий БПЛА. Ці дрони зможуть атакувати цілі кілька разів, дальність їх польоту становить 1000 кілометрів, а вага бойової частини – 75 кілограмів.

Крім того, експерт Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін зазначив, що нові Українські безпілотники - морський дрон-камікадзе і авіаційний бойовий дрон "Сокіл-300" - змінять хід бойових дій.

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