Брейвік вперше заявив про розкаяння у вбивстві 77 людей - ЗМІ

Норвезький терорист зокрема повідомив, що він відмовився від "фашистської, націонал-соціалістичної і етнонаціоналістичної ідеологій" і тепер не зараховує себе до жодного з цих рухів.

Норвежець Андерс Брейвік, що організував 2011 року подвійний теракт, вперше заявив про те, що він жалкує про скоєне.

Про це, як повідомляє норвезька газета Verdens Gang, він розповів у листі, адресованому тюремної адміністрації, де він зараз утримується, передає РБК.

Послання, за даними видання, Брейвік написав ще минулого року. Якщо терорист, дійсно, розкаявся, це, як зауважує газета, стане однією з найшвидших моральних реабілітацій у світовій історії.

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В листі, як уточнює Verdens Gang, норвезький терорист зокрема повідомив, що він відмовився від "фашистської, націонал-соціалістичної і етнонаціоналістичної ідеологій" і тепер не зараховує себе до жодного з цих рухів. "Тепер, - цитує Брейвіка норвезьке видання, - він шкодує про вбивство 77 осіб і розстріл учасників молодіжного літнього табору на острові Утойя".

Такий лист норвежець, як зазначає газета, написав відразу ж після того, як в березні минулого року апеляційний суд в Норвегії відмовив йому у скарзі на порушення прав людини. Засуджений тоді скаржився на умови одиночного утримання у в'язниці, проте суд постановив, що в запиті Брейвіка немає ніяких свідоцтв того, що його права яким-небудь чином порушуються.

Після цього психіатр Ренді Розенквіст, який, як нагадує газета, уважно стежив за засудженим і довгий час оцінював його поведінку, припустив, що Брейвік "безпечний" і готовий до спілкування під контролем наглядачів з іншими ув'язненими. Однак після тривалого обміну листами спеціаліст, за даними Verdens Gang, переконався, що ще занадто рано дозволяти це Брейвіку - терорист не демонстрував ознак емпатії і не співчував своїм жертвам.

У 2012 році під час судового процесу норвежець, як нагадує газета, заявляв лише, що шкодує про те, що йому не вдалося вбити більше людей, а в січні минулого року, прийшовши на засідання апеляційного суду, з присутніми він привітався нацистським вітанням, піднявши праву руку.

Андерс Брейвік 22 липня 2011 року скоїв два теракти: вибух в урядовому кварталі в Осло і напад на молодіжний табір правлячої Норвезької робочої партії на острові Утойя. В результаті загинули 77 осіб.

Суд засудив Брейвіка до 21 року в'язниці - це максимальне покарання, передбачене місцевим законодавством. Він утримується в одиночній камері.

Перебуваючи у в'язниці, Брейвік кілька разів скаржився на умови утримання. Наприклад, у червні 2015 він заявив, що тюремна влада перехоплюють його листи, адресовані ЗМІ.