Брейвік на суді щодо "поганих" умов свого утримання по-нацистськи підкинув руку (фото)

Злочинець підкинув руку в залі суду відразу після того, як поліцейські зняли з нього наручники. До цього він встиг лише привітатися зі своїми адвокатами.

Один із захисників пояснив поведінку підзахисного стресом: «Основне його заняття в тюрмі — навчання, зараз він вчитися припинив, і це ознака того, що ізоляція погано позначається на його душевному здоров'ї», повідомляє Lenta.ru за інформацією BBC News.

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Брейвік вважає, що умови його утримання у в'язниці порушують принципи Європейської конвенції з прав людини, а саме право на «приватне і сімейне життя» та кореспонденцію.

До того ж, на думку терориста, порушена заборона на тортури, нелюдське і принижуюче гідність поводження і покарання». З цього приводу і було призначено новий судовий розгляд.

Вся переписка Брейвіка перлюструється, щоб не дозволити йому заочно створити терористичну організацію, а за всіма гостьовими візитами через скляну перегородку спостерігають співробітники виправної установи. Якщо умови утримання злочинця будуть визнані надмірно суворими, суд накаже їх пом'якшити.

Про намір терориста оскаржити свій режим стало відомо 4 березня. Двома днями раніше норвезька генпрокуратура заявила, що норми європейської конвенції щодо Брейвіка цілком дотримуються.

Він має доступ до трьох приміщень житлового, навчального та тренажерного залу. Брейвіку заборонено спілкуватися з іншими ув'язненими, проте він може говорити з охоронцями та іншим персоналом в'язниці. Крім цього, умови утримання припускають використання телевізора, комп'ютера без виходу в інтернет та ігрової приставки.

Андерс Брейвік 22 липня 2011 року скоїв два теракти: вибух в урядовому кварталі в Осло і напад на молодіжний табір правлячої Норвезької робочої партії на острові Утойя. В результаті загинули 77 осіб. Суд засудив Брейвіка до 21 року в'язниці — це максимальне покарання, передбачене місцевим законодавством. Він утримується в одиночній камері.

Перебуваючи у в'язниці, Брейвік кілька разів скаржився на умови укладання. Наприклад, у червні 2015 він заявив, що тюремна влада перехоплює його листи, адресовані ЗМІ.