В результаті авіакатастрофи в Ірані загинули всі пасажири, включаючи дитину - ЗМІ

Український консул перевіряє інформацію, чи могли б бути серед постраждалих громадяни України.

В результаті авіакатастрофи в Ірані сьогодні вранці загинули всі, хто перебував на борту літака: 60 пасажирів і 6 членів екіпажу.

Як повідомляє Mehr News c посиланням на директора по зв'язках з громадськістю в Aseman Airlines Tabatabaei, серед загиблих була дитина.

Повідомляється, що в 8.52 літак зник з радарів. Після пошукової операції в цьому районі, літак був знайдений на горі Дена в 14 милях від Ясуя. Через особливості рельєфу місцевості рятувальникам важко дістатися до місця катастрофи.

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Як зазначає видання, в авіакомпанії повідомили, що пілот літака був досвідченим і одного разу вже здійснив аварійну посадку через відмову двигуна.

Міністерство закордонних справ Twitter повідомляє, що консул перевіряє інформацію, чи могли б бути серед постраждалих громадяни України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці Ірані розбився літак, на борту якого, за попередніми даними, було 66 осіб. Він виконував рейс з Тегерана в місто Ясудж, розташований на південно-заході країни.