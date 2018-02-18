В Ірані розбився літак з 66 пасажирами
10:44, 18 лютого 2018Світ
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Літак зник з екранів радарів приблизно через 20 хвилин після зльоту з Тегерана.
Уламки літака поки не виявлено / фото portal.lviv.ua
В Ірані розбився літак, на борту якого, за попередніми даними, було 66 осіб.
Про це повідомляє Tasnim News Agency. Він виконував рейс з Тегерана в місто Ясудж, розташоване на південному заході країни.
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Співробітники служби екстреної допомоги вважають, що він розбився в 500 км на південь від Тегерана. Літак зник з екранів радарів приблизно через 20 хвилин після зльоту з Тегерана.
Раніше в Мексиці розбився військовий вертоліт з міністром на борту, загинули 13 людей.
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