Додон вважає, що у Молдови немає шансів вступити в ЄС

Президент Молдови Ігор Додон вважає, що у країни немає шансів на вступ у Європейський Союз. Про це йдеться в офіційній заяві президента за підсумками саміту "Східного партнерства".

"Саміт "Східного партнерства" підтвердив, що Євросоюз відклав досьє Республіки Молдова в довгий ящик. Розчарування європейців Кишиневом давно стало хронічним, а шанси Молдови на вступ до ЄС в найближчі десятиліття практично дорівнюють нулю. Таким чином, підтверджується, що наша проєвропейська влада досі просуває геополітику ілюзій", - йдеться в заяві Додона, передає 112.ua.

Читайте такожДодон заявив, що мандат президента Молдови був даний йому Богом

Він також висловив упевненість в тому, що при "відсутності перспектив вступу "Кишинів з антиросійською політикою намагається створити" сприятливий ідеологічний фон всередині країни".

"В останні роки громадяни Молдови зазнали масивної маніпулятивної кампанії, метою якої було і залишається довести, що вступ до ЄС - завдання не тільки можливе, але й відбудеться незабаром. І всі ці маніпуляції відбувалися і відбуваються на тлі серйозних проблем, з якими стикається Євросоюз, а також чітких і недвозначних заяв Брюсселя про те, що ЄС не планує розширюватися", - додав Додон.

Нагадаємо, що раніше Додон заявив про те, що невизнана республіка Придністров'я не може увійти до складу Росії, а повинна визначитися між Україною і Молдовою.