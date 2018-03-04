Це за Жириновського: у Центрі Москви напали на Ксенію Собчак

Нападником виявився помічник депутата Мосміськдуми.

На кандидата в президенти РФ Ксенію Собчак скоєно напад - помічник депутата Мосміськдуми Шапошникова облив її водою та сильно штовхнув.

Читайте також"Старий м***к": чоловік Собчак відповів Жириновському на "огидну с**у" (відео)Як повідомляється в Twitter кандидата, напад стався біля Петровського палацу.

«На Ксенію Собчак скоєно напад в центрі Москви. На виході з Петровського подорожнього палацу на кандидата у президенти напав помічник депутата Мосміськдуми Шапошникова. З криками «це за Жириновського» він вилив на Собчак воду і сильно штовхнув», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що нападника затримала охорона.

Раніше повідомлялося, що у Ксенії Собчак виник конфлікт з одіозним російським політиком Володимиром Жириновським. Під час запису передвиборних дебатів на каналі "Росія 1" 28 лютого він вилаяв її нецензурною лайкою. Собчак, у відповідь, облила Жириновського водою.