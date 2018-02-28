Жириновський обматюкав Собчак на дебатах, вона облила його водою (відео)
Лідер ЛДПР Володимир Жириновський у грубій формі вилаяв Ксенію Собчак під час запису передвиборних дебатів на каналі "Росія 1" 28 лютого.
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Жириновський зажадав, щоб ведучий Володимир Соловйов змусив Собчак замовкнути, а потім назвав її "******" [повією], передає "Медуза".
"Ви правда вважаєте, що чоловік може так розмовляти з жінкою?" — відповіла Собчак.
Своїми репліками Жириновський перервав виступ Сергія Бабуріна й почав сперечатися із Собчак, після чого вона облила його водою.
Трансляція дебатів велася у прямому ефірі на Далекий Схід, але після інциденту її перервали і перенесли на годину. У Москві дебати повинні вийти в ефір увечері.
Раніше кандидат на посаду президента РФ Ксенія Собчак подала скаргу до Верховного суду на рішення Центральної виборчої комісії РФ про реєстрацію Володимира Путіна як кандидата на президентські вибори в цьому році.