Жириновський обматюкав Собчак на дебатах, вона облила його водою (відео)

Жириновський нецензурно облаяв Собчак на дебатах у Соловйова, а вона облила його водою.

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський у грубій формі вилаяв Ксенію Собчак під час запису передвиборних дебатів на каналі "Росія 1" 28 лютого.

Читайте також"Заради нього я літала на Балі": Собчак назвала спонсорів своєї передвиборчої кампанії

Жириновський зажадав, щоб ведучий Володимир Соловйов змусив Собчак замовкнути, а потім назвав її "******" [повією], передає "Медуза".

"Ви правда вважаєте, що чоловік може так розмовляти з жінкою?" — відповіла Собчак.

Своїми репліками Жириновський перервав виступ Сергія Бабуріна й почав сперечатися із Собчак, після чого вона облила його водою.

Трансляція дебатів велася у прямому ефірі на Далекий Схід, але після інциденту її перервали і перенесли на годину. У Москві дебати повинні вийти в ефір увечері.

Раніше кандидат на посаду президента РФ Ксенія Собчак подала скаргу до Верховного суду на рішення Центральної виборчої комісії РФ про реєстрацію Володимира Путіна як кандидата на президентські вибори в цьому році.