Жириновський обматюкав Собчак на дебатах, вона облила його водою (відео)

16:04, 28 лютого 2018
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Жириновський обматюкав Собчак / Скріншот

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Жириновський зажадав, щоб ведучий Володимир Соловйов змусив Собчак замовкнути, а потім назвав її "******" [повією], передає "Медуза".

"Ви правда вважаєте, що чоловік може так розмовляти з жінкою?" — відповіла Собчак.

Своїми репліками Жириновський перервав виступ Сергія Бабуріна й почав сперечатися із Собчак, після чого вона облила його водою.

Трансляція дебатів велася у прямому ефірі на Далекий Схід, але після інциденту її перервали і перенесли на годину. У Москві дебати повинні вийти в ефір увечері.

Раніше кандидат на посаду президента РФ Ксенія Собчак подала скаргу до Верховного суду на рішення Центральної виборчої комісії РФ про реєстрацію Володимира Путіна як кандидата на президентські вибори в цьому році. 

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