У мережі з'явилося відео нападу на Собчак

Зазначається, що інцидент стався на дні народження Михайла Горбачова.

У соцмережах опубліковано відео нападу на кандидата в президенти РФ Ксенію Собчак.

Читайте також"Старий м***к": чоловік Собчак відповів Жириновському на "огидну с**у" (відео)На відео, що було зняте активістом, можна бачити, як він кричить «Це вам за Жириновського!» і обливає її водою.

Зазначається, що інцидент стався на дні народження Михайла Горбачова.

Як повідомляється на російському Telegram-каналі Varlamov News, нападником виявився Алан Дзуцев - особистий помічник голови Мосміськдуми Олексія Шапошникова, депутата з московського відділення "Єдиної Росії".

Раніше повідомлялось, що на кандидата у президенти РФ Ксенію Собчак скоєно напад - помічник депутата Мосміськдуми Шапошникова облив її водою та сильно штовхнув.

Нагадаємо, у Ксенії Собчак виник конфлікт з одіозним російським політиком Володимиром Жириновським. Під час запису передвиборних дебатів на каналі "Росія 1" 28 лютого він вилаяв її нецензурною лайкою. Собчак, у відповідь, облила Жириновського водою.