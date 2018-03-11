В Ірані розбився приватний турецький літак, загинули 11 людей

22:56, 11 березня 2018
Світ
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Літак Bombardier Challenger 604 з бортовим номером TC-TRB / фото mcaviation.com.tr

Борт прямував з міста Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах у Стамбул, пише Reuters.

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Бізнес-джет впав у гористій місцевості. До місця катастрофи направлені бригади рятувальників, повідомив іранському телебаченню представник екстрених служб країни.

На борту перебували вісім пасажирів і троє членів екіпажу. Всі пасажири загинули, повідомляє глава турецької гуманітарної організації «Червоний півмісяць».

За даними турецького видання Daily Sabah, літак, що розбився, був бізнес-джетом Bombardier Challenger 604 із бортовим номером TC-TRB; він належав турецькій інвестиційній компанії Başaran Holding.

На його борту перебувала донька голови ради директорів компанії Міна Башаран і семеро її подруг. Вони літали в Дубай на вечірку з нагоди майбутнього весілля Башаран.

Днями дівчина опублікувала в Instagram фото літака з таким же бортовим номером, як у того, що зазнав аварії.

Best Weekend 💗👰🏼 #bettertogether #minasbachelorette

Публікація від Mina Başaran (@minabasaran)

Раніше УНІАН повідомляв, що в Ірані розбився літак, на борту якого, за попередніми даними, було 66 осіб. Він виконував рейс з Тегерана в місто Ясудж, розташований на південно-заході країни.

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Теги: #літак#Іран#авіакатастрофа#падіння літака#Başaran Holding#Bombardier Challenger 604