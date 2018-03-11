В Ірані розбився приватний турецький літак, загинули 11 людей

На борту бізнес-джета перебувала донька голови ради директорів турецької інвестиційної компанії Başaran Holding Міна Башаран і семеро її подруг.

Приватний турецький літак 11 березня розбився на заході Ірану приблизно в 370 кілометрах від Тегерана.

Борт прямував з міста Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах у Стамбул, пише Reuters.

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Бізнес-джет впав у гористій місцевості. До місця катастрофи направлені бригади рятувальників, повідомив іранському телебаченню представник екстрених служб країни.

На борту перебували вісім пасажирів і троє членів екіпажу. Всі пасажири загинули, повідомляє глава турецької гуманітарної організації «Червоний півмісяць».

За даними турецького видання Daily Sabah, літак, що розбився, був бізнес-джетом Bombardier Challenger 604 із бортовим номером TC-TRB; він належав турецькій інвестиційній компанії Başaran Holding.

На його борту перебувала донька голови ради директорів компанії Міна Башаран і семеро її подруг. Вони літали в Дубай на вечірку з нагоди майбутнього весілля Башаран.

Днями дівчина опублікувала в Instagram фото літака з таким же бортовим номером, як у того, що зазнав аварії.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Ірані розбився літак, на борту якого, за попередніми даними, було 66 осіб. Він виконував рейс з Тегерана в місто Ясудж, розташований на південно-заході країни.