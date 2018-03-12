У Німеччині активізувалися пов'язані з Кадировим чеченські кримінальні угруповання

09:29, 12 березня 2018
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Поліцейський автомобіль в Німеччині, ілюстрація / REUTERS

Про це газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) розповів глава кримінальної поліції Міхаель Нагель (Michael Nagel), повідомляє сайт німецького видання в неділю, 11 березня, передає DW.com.

"Якщо раніше чеченські злочинці, в першу чергу, відрізнялися тим, що працювали на інші угруповання, то сьогодні вони не задовольняються роллю простих постачальників послуг і агресивно проникають у кримінальний бізнес", - пояснив Нагель.

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Сфери, в яких вони найбільш активні, - торгівля наркотиками, крадіжки, грабежі та випуск підробленої продукції. В цілому в полі зору правоохоронних органів знаходяться від 200 до 250 осіб з Чечні і в цілому з Північного Кавказу. Свої позиції в кримінальному бізнесі вони зміцнюють за рахунок того, що не соромляться за необхідності демонструвати силу. Залучення прибічників відбувається, зокрема, через підпільні угруповання і професійні спортивні об'єднання, що спеціалізуються на єдиноборствах.

Крім того, злочинці особливо активні в сфері охоронного бізнесу і часто працюють вишибалами у нічних клубах, де мають можливість контролювати наркоторгівлю і займатися рекетом.

Правоохоронні органи Німеччини відзначають, що кримінальні угруповання, які діють на території Німеччини, підтримують особисті контакти з главою Чечні Рамзаном Кадировим, з яким пов'язані, в першу чергу, фінансово.

"Не слід недооцінювати небезпеку, що йде від північнокавказьких і особливо чеченських груп правопорушників", - підкреслив Міхаель Нагель. Поліції слід своєчасно втрутитися в ситуацію до того, як представникам цього злочинного співтовариства вдасться остаточно закріпитися в Німеччині, вважає він.

Раніше голова Німецько-Кавказького суспільства Еккехард Мас (Ekkehard Maaß) повідомив DW, що під виглядом біженців з Чечні в Німеччину часто засилають агентів, яким доручають вистежувати чеченських дисидентів і супротивників Кадирова.

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Теги: #Німеччина#чеченці