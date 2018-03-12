У Німеччині активізувалися пов'язані з Кадировим чеченські кримінальні угруповання

Злочинці особливо активні в сфері охоронного бізнесу і часто працюють вишибалами у нічних клубах, де мають можливість контролювати наркоторгівлю і займатися рекетом.

Федеральне відомство з кримінальних справ Німеччини (BKA) констатує посилення активності чеченських кримінальних угруповань на території країни.

Про це газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) розповів глава кримінальної поліції Міхаель Нагель (Michael Nagel), повідомляє сайт німецького видання в неділю, 11 березня, передає DW.com.

"Якщо раніше чеченські злочинці, в першу чергу, відрізнялися тим, що працювали на інші угруповання, то сьогодні вони не задовольняються роллю простих постачальників послуг і агресивно проникають у кримінальний бізнес", - пояснив Нагель.

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Сфери, в яких вони найбільш активні, - торгівля наркотиками, крадіжки, грабежі та випуск підробленої продукції. В цілому в полі зору правоохоронних органів знаходяться від 200 до 250 осіб з Чечні і в цілому з Північного Кавказу. Свої позиції в кримінальному бізнесі вони зміцнюють за рахунок того, що не соромляться за необхідності демонструвати силу. Залучення прибічників відбувається, зокрема, через підпільні угруповання і професійні спортивні об'єднання, що спеціалізуються на єдиноборствах.

Крім того, злочинці особливо активні в сфері охоронного бізнесу і часто працюють вишибалами у нічних клубах, де мають можливість контролювати наркоторгівлю і займатися рекетом.

Правоохоронні органи Німеччини відзначають, що кримінальні угруповання, які діють на території Німеччини, підтримують особисті контакти з главою Чечні Рамзаном Кадировим, з яким пов'язані, в першу чергу, фінансово.

"Не слід недооцінювати небезпеку, що йде від північнокавказьких і особливо чеченських груп правопорушників", - підкреслив Міхаель Нагель. Поліції слід своєчасно втрутитися в ситуацію до того, як представникам цього злочинного співтовариства вдасться остаточно закріпитися в Німеччині, вважає він.

Раніше голова Німецько-Кавказького суспільства Еккехард Мас (Ekkehard Maaß) повідомив DW, що під виглядом біженців з Чечні в Німеччину часто засилають агентів, яким доручають вистежувати чеченських дисидентів і супротивників Кадирова.