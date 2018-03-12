Справа про вбивство журналіста у Словаччині набирає обертів: голова МВС іде у відставку

Раніше Каліняк заявляв, що не планує подавати у відставку через вбивство журналіста-розслідувача Яна Кучака та його нареченої.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Роберт Каліняк заявив, що подає у відставку, слідуючи вимозі молодшого партнера по коаліції щодо усунення близького союзника прем'єр-міністра Роберта Фіцо на тлі політичної кризи у країні.

Читайте такожУбивство журналіста і його нареченої: тисячі словаків вийшли на антиурядові акції протесту (відео)Про це він сказав на прес-конференції 12 березня, передає Європейська правда. "Це важливо для збереження стабільності, тому я вирішив піти з посади віце-прем'єра та міністра внутрішніх справ", - сказав Каліняк.

Зазначимо, що раніше міністр внутрішніх справ Словаччини Роберт Каліняк заявляв, що не планує подавати у відставку через справу про вбивство журналіста Яна Куцяка та його нареченої.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Словаччини допустив дострокові вибори через резонансне вбивство журналіста.

27-річного Яна Кучака знайшли вбитим неподалік Братислави. Разом з нареченою його застрелили у власному будинку. Убивство пов'язують з роботою Яна - журналіст викривав випадки шахрайства з податками.